Test Losail, J1 - Espargaró place Aprilia au sommet

Cette fois, c'est bel et bien parti ! Après l'avant-goût qu'a été la journée de vendredi, réservée aux pilotes essayeurs et aux rookies, les tests officiels de pré-saison ont véritablement débuté aujourd'hui avec l'entrée en action des titulaires. À la seule exception de Marc Márquez, toujours convalescent, les pilotes engagés pour le championnat qui débutera dans trois semaines ont enfin pu étrenner leur machine 2021 et, dans certains cas, commencer à travailler avec leur nouvelle équipe.

C'est justement Pol Espargaró, nouvel arrivant chez Honda, qui a été le premier titulaire à prendre la piste ce samedi, une demi-heure seulement après l'ouverture de la pitlane. Après une première série de tours de découverte de la RC213V, il est rentré au stand en leader encore très provisoire, avec un chrono de 1'58"282. Quelques minutes plus tard, il était imité par Danilo Petrucci, qui débute lui au guidon de la KTM et a rapidement réalisé un simple shakedown avant d'aller plus loin.

Miguel Oliveira et Brad Binder ont à leur tour pris la piste, puis Iker Lecuona, si bien qu'avant la fin de la première heure, tout le clan KTM avait déjà lancé sa journée. Cette première phase de la séance a d'ailleurs été grandement marquée par le clan de Mattighofen, qui a longuement verrouillé le haut du classement, et ce n'est qu'au bout de deux heures que sa domination s'est effritée lorsqu'Aleix Espargaró a placé l'Aprilia à la première place avec un temps de 1'56"605.

Le pilote espagnol, qui avait renoncé à prendre la piste hier face aux mauvaises conditions, devançait en ce début d'après-midi la Yamaha de Franco Morbidelli et la Ducati de Johann Zarco, nouvellement arrivé chez Pramac Racing. Les chronos des premiers leaders n'allaient pas résister longtemps à l'entrée en scène de Stefan Bradl, qui a rapidement repris la première place qu'il occupait vendredi, cette fois devant les KTM.

Premier homme chronométré en 1'55, Oliveira a été rejoint dans cette fenêtre par Bradl et Aleix Espargaró, la Honda à nouveau meneuse avec une référence qui, avant 17h, était de 1'55"362. Décidément très incisif, Aleix Espargaró s'est chargé de déloger à nouveau l'Allemand de la place de leader en 1'55"259. À son tour, Zarco a obtenu un temps de 1'55"163, qui lui permettait de mener à deux heures de la conclusion.

Il améliorerait par la suite de quelques centièmes ce chrono, mais sans pouvoir résister à un nouveau retour d'Aleix Espargaró au sommet. Avec un temps de 1'54"687, le pilote Aprilia n'allait plus être menacé. Deux autres hommes ont toutefois pu passer eux aussi sous la barre des 1'55, l'indéboulonnable Stefan Bradl, qui en termine à la deuxième place, et Joan Mir, qui lance aujourd'hui la défense de son titre.

Jack Miller, nouveau pilote de l'équipe officielle Ducati, se classe quatrième pour cette première journée, avec un chrono de 1'55"0 avec lequel a rivalisé Miguel Oliveira. Descendu à la 16e place, le pilote KTM a ainsi sauvé sa place dans le top 5, repoussant Johann Zarco à la sixième position, suivi de près par Franco Morbidelli et Álex Rins. Maverick Viñales et Álex Márquez (malgré une chute ce matin) complètent le top 10. Cinq constructeurs différents forment donc le top 5 et les six marques sont présentes parmi les dix premières places.

Pour ses débuts sous les couleurs du team Petronas, Valentino Rossi se classe 14e, juste devant le pilote qu'il remplace, Fabio Quartararo. On notera que Pol Espargaró, après un début de journée en force, a rétrogradé au 17e rang, devant le premier rookie du classement, Jorge Martín, parfaitement remis de sa cabriole d'hier.

Les essais se poursuivent dimanche, de 14h à 21h heure locale.

Test Losail, Jour 1 - Classement à 21h

Pos. Pilote Moto Temps/Écart Tours 1 Aleix Espargaró Aprilia 1'54"687 57 2 Stefan Bradl Honda +0"256 54 3 Joan Mir Suzuki +0"293 45 4 Jack Miller Ducati +0"335 54 5 Miguel Oliveira KTM +0"397 59 6 Johann Zarco Ducati +0"423 54 7 Franco Morbidelli Yamaha +0"487 61 8 Álex Rins Suzuki +0"511 46 9 Maverick Viñales Yamaha +0"572 51 10 Álex Márquez Honda +0"591 48 11 Takaaki Nakagami Honda +0"780 58 12 Brad Binder KTM +0"848 52 13 Pecco Bagnaia Ducati +0"885 50 14 Valentino Rossi Yamaha +0"897 54 15 Fabio Quartararo Yamaha +1"020 69 16 Test Yamaha 2 Yamaha +1"120 20 17 Pol Espargaró Honda +1"191 68 18 Jorge Martín (r) Ducati +1"460 37 19 Lorenzo Savadori (r) Aprilia +1"824 42 20 Enea Bastianini (r) Ducati +1"906 51 21 Test Yamaha 1 Yamaha +1"954 37 22 Iker Lecuona KTM +2"233 55 23 Danilo Petrucci KTM +2"302 60 24 Luca Marini (r) Ducati +2"648 49 25 Sylvain Guintoli Suzuki +2"773 51 26 Dani Pedrosa KTM +2"930 48 27 Test Yamaha 3 Yamaha +4"009 23 28 Michele Pirro Ducati +4"230 16 29 Takuya Tsuda Suzuki +5"006 26