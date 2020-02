Test Losail, J2 - Quartararo replace Yamaha au top, chute pour Márquez

À l'instar de la première journée, il a fallu une longue attente avant de voir la piste s'animer ce dimanche, pour l'avant-dernier jour des tests de pré-saison. Si Quartararo et Rins avaient quitté la pitlane au bout d'une demi-heure, d'autres comme Rossi, Aleix Espargaró ou Rabat allaient mettre quasiment trois heures avant de se lancer. Il faut dire que le créneau horaire qui intéresse le plus les pilotes lors de cette séance est celui qui se rapproche de l'heure à laquelle seront disputées les qualifications et la course dans deux semaines (18h-18h40).

Premier leader parmi les top pilotes, Álex Rins n'a réalisé qu'un court run pour entamer sa journée, si bien qu'au bout d'une heure Fabio Quartararo, auteur d'une série plus longue, lui avait chipé les commandes et Pol Espargaró en avait profité pour s'intercaler entre eux. Sixième hier, Marc Márquez s'est joint à la quinzaine de pilotes en piste au bout d'environ deux heures, sans toutefois rivaliser avec les chronos de Quartararo. Le Français, qui avait déjà abaissé son temps, a été le premier à passer sous la barre des 1'55 (1'54"974), prenant à ce stade 0"345 d'avance sur Pol Espargaró, toujours deuxième.

C'est dans la troisième heure que les hommes les plus en vue hier sont venus à leur tour pointer leur museau dans le groupe de tête, Joan Mir se hissant d'abord à la deuxième position (1'55"110), puis Maverick Viñales à la troisième (1'55"197). Ils allaient bientôt être séparés par Jack Miller, trois millièmes plus rapide que le pilote Yamaha, mais c'est à la mi-séance que le haut du classement s'est bien plus animé. Franco Morbidelli a pris à son tour la tête de la hiérarchie avec une très légère amélioration (1'54"954), bientôt imité par Danilo Petrucci (1'54"852). Pol Espargaró s'est intercalé entre eux avec un chrono de 1'54"890 qu'il n'allait par la suite plus améliorer. À ce stade, ils étaient désormais quatre en 1'54 et l'on pouvait noter que Márquez et Rossi apparaissaient très distancés, respectivement 12e et 13e à plus de sept dixièmes.

Trois chutes coup sur coup

Aux alentours de 17h, trois chutes sont survenues quasi simultanément. Aleix Espargaró est d'abord tombé au virage 4, puis cela a été au tour de deux Honda, celle de Marc Márquez au virage 9 et celle de Cal Crutchlow au virage 2. Le pilote anglais en a été quitte pour un passage par la Clinica Mobile et n'a plus roulé par la suite. Márquez, quant à lui, a beau avoir détruit sa RC213V, il a repris la piste au bout d'une quarantaine de minutes, au même titre que le pilote Aprilia. Le #93 a vite oublié cet accroc puisqu'il a amélioré son chrono très rapidement, et Espargaró allait faire de même dans la dernière heure.

Ces chutes sont survenues au début du créneau qui s'avérait être le plus intéressant pour préparer les qualifications et la course, dont le départ passera cette année de 20h à 18h. Jusqu'à 18h30 environ les pneus neufs ont fleuri sur les machines et nombreux ont été les pilotes à se lancer à l'assaut du chrono. On a ainsi pu observer plusieurs changements de leader, avec tout d'abord la prise de pouvoir de Maverick Viñales en 1'54"767, et sa confirmation immédiate avec un 1'54"658, ce qui le plaçait deux dixièmes devant Petrucci.

Ce fut ensuite au tour de Joan Mir de retrouver la première place (1'54"612), mais le classement a aussi beaucoup évolué dans les rangs suivants. On a ainsi pu voir Johann Zarco grimper d'abord en 14e puis en 11e position, avant de rétrograder sous le coup des améliorations venues de la concurrence. En fin de séance, le Français a réussi à se propulser à la sixième place qu'il a ensuite conservée au classement final, cette fois avec un temps de 1'54"565.

Discret au classement depuis la reprise des essais ce mois-ci, Andrea Dovizioso a momentanément réussi à passer Álex Rins pour ce qui était alors la huitième place, moins de quatre dixièmes derrière Mir, leader à cet instant, puis le pilote Ducati s'est hissé à la troisième place en réduisant son retard à 50 millièmes. Mais c'est un autre pilote Ducati qui a réussi à déloger Mir de la tête, en l'occurrence Pecco Bagnaia (1'54"520). L'Italien n'a toutefois été qu'un bref leader, victime de la réplique de Viñales (1'54"2646).

Dernière réplique pour Quartararo

Le dernier mot est revenu à Quartararo, qui a repris les commandes en 1'54"038. Ce chrono représentait une amélioration de 0"226 par rapport au temps du pilote officiel Yamaha, et un gain de 0"424 par rapport à la référence d'hier, et la salve de meilleurs temps s'est arrêtée là. Dans la dernière demi-heure, Rins a tenté une dernière attaque en se confrontant à l'exercice du time attack, qui ne lui réussissait pas vraiment l'année dernière : cette fois, les signaux positifs entrevus hier sont confirmés, car cela lui a permis de passer en deuxième position et de terminer la journée à 0"162 du leader, seul pilote à avoir pu priver Yamaha d'un triplé.

Lire aussi : Des pilotes Yamaha à l'aise et en progrès

Franco Morbidelli accompagne en effet Quartararo et Viñales dans la partie haute du classement, après avoir bouclé pas moins de 70 tours aujourd'hui. Mir quant à lui doit se contenter du septième temps, sa journée s'étant arrêtée sur une chute alors qu'il était lancé dans un tour rapide. Il devance de peu Dovizioso et Rossi, puis Nakagami qui complète le top 10. Aleix Espargaró a beau n'avoir bouclé que 33 tours, il manque la dixième place pour trois millièmes seulement.

Tout le monde n'a toutefois pas cédé aux sirènes du time attack et ce classement est aussi peu représentatif que peut l'être une hiérarchie de tests. Aussi on notera que Petrucci, Pol Espargaró, Marc Márquez et Miller, entre autres, figurent en dehors du top 10. Crutchlow quant à lui n'est que 21e après une journée écourtée donc, et qui n'a pas de quoi le rassurer après les problèmes qu'il déplorait déjà hier.

Test Losail, J2 - Classement à 20h

(r) rookie