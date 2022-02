Test Mandalika, J1 - Première matinée troublée en Indonésie

Cinq jours jours après la fin du premier test de pré-saison à Sepang, les pilotes ont repris la piste plus au sud pour une découverte du circuit de Mandalika, théâtre des trois dernières journées d'essais avant le début de la saison et du GP d'Indonésie prévu le mois prochain.

De fortes averses sont tombées dans la nuit et la piste était très humide quand la séance a débuté. Les circuit était néanmoins praticable et Álex Rins a été le premier à découvrir le tracé. Après 1h30 de roulage et alors que Johann Zarco occupait la première place, le drapeau rouge a été déployé en raison des conditions jugées trop mauvaises. Les pilotes étaient revenus des premiers tours avec des combinaisons et des motos presque boueuses et un nettoyage du circuit s'imposait.

L'intervention a provoqué une interruption de 1h30 et un allongement de la séance a été décidé. Elle se conclura 45 minutes plus tard que prévu, à 17h45 (10h45 en France métropolitaine). À la reprise, les conditions étaient meilleures, ce qui a mené à une amélioration des chronos, mais préférant attendre que la piste soit totalement sèche, de nombreux pilotes n'ont pas encore repris leurs essais.

Fabio Quartararo

Parmi ceux qui ont fait quelques tours, Marco Bezzecchi, Jack Miller et Pecco Bagnaia se sont échangé la première place à plusieurs reprises. Le vice-Champion 2021 a établi la référence en 1'40"351, à près de huit secondes de la pole de Toprak Razgatlioglu sur ce circuit en WorldSBK l'an passé. Au cap de la mi-journée, Bagnaia devance Bezzecchi, Miller et Raúl Fernández.

Johann Zarco est encore cinquième avec son temps réalisé avant l'interruption. Le Français devance Marc Márquez et les pilotes KTM officiels, Brad Binder et Miguel Oliveira. Álex Rins occupe la neuvième place devant Fabio Quartararo.

Luca Marini, Maverick Viñales, Darryn Binder et Álex Márquez ont préféré ne pas s'aventurer en piste en raison des conditions peu propices au travail de développement. Andrea Dovizioso s'est contenté de deux tours de reconnaissance, sans réaliser de chrono.

Test Mandalika - Jour 1 - Chronos à 13h00

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 P. Bagnaia Ducati 1'40"351 23 2 M. Bezzecchi Ducati +1"285 34 3 J. Miller Ducati +1"604 23 4 R. Fernández KTM +3"793 10 5 J. Zarco Ducati +4"479 18 6 M. Márquez Honda +4"796 10 7 B. Binder KTM +4"874 7 8 M. Oliveira KTM +5"094 9 9 Á. Rins Suzuki +5"099 21 10 F. Quartararo Yamaha +5"929 17 11 P. Espargaró Honda +5"957 7 12 J. Martín Ducati +6"865 10 13 T. Nakagami Honda +7"020 10 14 A. Espargaró Aprilia +7"692 6 15 F. Morbidelli Yamaha +7"877 16 16 J. Mir Suzuki +8"203 6 17 E. Bastianini Ducati +9"135 8 18 R. Gardner KTM +10"536 7 19 F. Di Giannantonio Ducati +12"373 11 20 A. Dovizioso Yamaha - 2 21 L. Marini Ducati - 0 22 M. Viñales Yamaha - 0 23 D. Binder KTM - 0 24 Á. Márquez Honda - 0