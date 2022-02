Test Mandalika, J2 - Binder et Quartararo séparés par 0"006

Très sale vendredi, le circuit de Mandalika a été nettoyé par les passages répétés des pilotes et une trajectoire a fini par se dessiner. Les conditions de piste se sont encore améliorées ce samedi, même si une marge de progrès reste possible. Signe de cette évolution, 19 pilotes ont battu le chrono de la pole réalisée par Toprak Razgatlioglu en WorldSBK l'an dernier, alors que seul Pol Espargaró avait fait mieux sur l'ensemble de la première journée.

Brad Binder a pris la tête dans la deuxième heure d'essais, grâce à un chrono en 1'31"814, et le Sud-Africain mène encore la danse à la mi-journée. Plus en confiance avec l'avant de sa KTM qu'au test de Sepang grâce à de meilleurs réglages, Binder a 0"006 d'avance sur Fabio Quartararo, qui a affiché sa volonté de travailler son rythme de qualifications dans la suite du week-end.

Álex Rins, Enea Bastianini et Aleix Espargaró sont eux aussi à moins d'un dixième du leader, dans un top 5 fait de cinq machines différentes. Les écarts sont une nouvelle fois infimes avec un top 10 réuni en une demi-seconde et les 18 premiers en moins d'une seconde. Jorge Martín pointe à la sixième place du classement, devant Maverick Viñales, Johann Zarco et deux pilotes disposant d'une Honda, Pol Espargaró et Takaaki Nakagami.

Marc Márquez occupe la 11e place devant Raúl Fernández, meilleur rookie du classement sur la KTM du team Tech3. Comme c'est souvent le cas depuis le début des essais à Sepang, les pilotes Ducati officiels sont restés discrets, avec le 15e chrono pour Jack Miller et le 18e pour Pecco Bagnaia, qui devance Joan Mir à quatre heures du drapeau à damier.

Quatre pilotes ont connu des chutes sans gravité, au virage 9 pour Andrea Dovizioso, au 11 pour Mir et Fabio di Giannantonio, et au 16 pour Martín. Les deux derniers étaient déjà tombés vendredi.

Test Mandalika - Jour 2 - Chronos à 13h00

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 B. Binder KTM 1'31"814 27 2 F. Quartararo Yamaha +0"006 52 3 Á. Rins Suzuki +0"070 49 4 E. Bastianini Ducati +0"073 29 5 A. Espargaró Aprilia +0"092 27 6 J. Martín Ducati +0"266 41 7 M. Viñales Aprilia +0"300 39 8 J. Zarco Ducati +0"413 48 9 P. Espargaró Honda +0"417 42 10 T. Nakagami Honda +0"486 29 11 L. Marini Ducati +0"503 36 12 M. Márquez Honda +0"561 47 13 R. Fernández KTM +0"587 34 14 Á. Márquez Honda +0"705 46 15 J. Miller Ducati +0"783 45 16 M. Oliveira KTM +0"792 46 17 F. Morbidelli Yamaha +0"840 41 18 P. Bagnaia Ducati +0"939 49 19 J. Mir Suzuki +1"016 26 20 A. Dovizioso Yamaha +1"188 38 21 R. Gardner KTM +1"296 41 22 M. Bezzecchi Ducati +1"351 41 23 F. Di Giannantonio Ducati +1"825 25 24 D. Binder Yamaha +1"860 31