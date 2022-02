Test Mandalika, J2 - Marini crée la surprise devant Márquez

Au lendemain d'une découverte troublée du circuit de Mandalika, la piste ayant été rendue boueuse par de fortes averses, les pilotes ont connu une journée plus classique. La gomme déposée vendredi leur a permis de faire de bons tours dès le début de la journée et de se plonger un travail plus utile pour préparer la saison 2022 mais aussi le GP d'Indonésie prévu sur ce tracé dans cinq semaines.

Leader depuis la deuxième heure d'essais, Brad Binder a conservé la tête une grande partie de la journée mais n'a finalement pas pu résister à la vague de time attacks. Comme il en avait l'intention, Fabio Quartararo s'est lancé dans une série de tours rapides en fin de journée, ce qui lui a permis de s'emparer de la première place à une demi-heure du drapeau à damier.

Luca Marini a pris l'avantage quelques minutes plus tard avec la Ducati version 2022 dont il est le seul à bénéficier en dehors de l'équipe officielle et du team Pramac. Le représentant de VR46, la formation de son demi-frère Valentino Rossi qui rejoint le MotoGP cette année, a repoussé Quartararo à 0"275. Marc Márquez et Maverick Viñales sont venus s'intercaler entre les deux hommes.

Les quatre premières places sont restées inchangées dans les dernières minutes. Longtemps en retrait et limité dans son roulage par plusieurs cas de COVID parmi ses mécaniciens, Joan Mir a pris la cinquième place en fin de journée, devant Johann Zarco, auteur du même chrono au millième près. Comme dans la matinée, cinq marques ont été représentées aux cinq premières places. Enea Bastianini a confirmé sa bonne forme avec le septième temps devant Pol Espargaró, Jorge Martín et Pecco Bagnaia.

Binder a dégringolé au 11e rang en fin de séance, sans améliorer la référence établie en début de journée. Le pilote KTM a devancé Franco Morbidelli, Álex Rins et Aleix Espargaró. Jack Miller a signé un modeste 20e temps avec sa Ducati. L'Australien a devancé Raúl Fernández, l'un des trois pilotes à tomber dans l'après-midi, avec Rins et Darryn Binder.

Les pilotes seront encore en piste dimanche, pour la dernière journée d'essais avant le début de la saison 2022.

Lire aussi : Marc Márquez a enfin retrouvé certaines sensations

Test Mandalika - Jour 2

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 L. Marini Ducati 1'31"289 59 2 M. Márquez Honda +0"192 74 3 M. Viñales Aprilia +0"227 68 4 F. Quartararo Yamaha +0"275 68 5 J. Mir Suzuki +0"297 47 6 J. Zarco Ducati +0"297 74 7 E. Bastianini Ducati +0"310 49 8 P. Espargaró Honda +0"316 76 9 J. Martín Ducati +0"376 68 10 P. Bagnaia Ducati +0"436 83 11 B. Binder KTM +0"525 53 12 F. Morbidelli Yamaha +0"560 64 13 Á. Rins Suzuki +0"595 72 14 A. Espargaró Aprilia +0"617 49 15 T. Nakagami Honda +0"629 65 16 Á. Márquez Honda +0"691 77 17 F. Di Giannantonio Ducati +0"758 55 18 M. Oliveira KTM +0"911 84 19 A. Dovizioso Yamaha +1"014 70 20 J. Miller Ducati +1"029 84 21 R. Fernández KTM +1"112 70 22 M. Bezzecchi Ducati +1"182 52 23 R. Gardner KTM +1"309 63 24 D. Binder Yamaha +1"764 69