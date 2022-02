Mandalika : certains teams avantagés par leur équipe WorldSBK

Le plateau MotoGP s’apprête à entamer son ultime test de pré-saison ce week-end, et ces trois jours seront fondamentaux afin de pouvoir préparer au mieux les machines pour la première course qui se tiendra au Qatar le 6 mars prochain. Rendez-vous est donc donné à Mandalika, en Indonésie, une grande première pour l’ensemble des équipes qui n'y ont jamais roulé.

Cependant, Honda, Yamaha et Ducati démarreront avec un avantage ce vendredi par rapport à Suzuki, KTM et Aprilia. En effet, les trois constructeurs disposent de teams dans le Championnat du monde Superbike, et ce dernier s'est rendu à Mandalika en novembre dernier. Bien que les machines du WorldSBK soient complètement différentes des MotoGP, certains paramètres méritent d'être pris en compte, surtout au moment de configurer la première version des réglages qui seront utilisés par les pilotes dès demain.

"Honda a la chance de disposer d'une équipe en WorldSBK, nous pouvons donc prendre quelques idées. Ce n'est pas un avantage énorme car la moto est différente et son rythme au tour également, mais ça peut nous servir de guide", a expliqué Santi Hernández, ingénieur de piste de Marc Márquez, à Motorsport.com.

"En plus [des données], les équipes ont également comme référence les différences de temps au tour entre les Superbike et les MotoGP sur les autres circuits", a déclaré une source de Ducati. "Nous pouvons donc faire une approximation des chronos qui, selon nous, se feront ici."

Des chronos deux secondes plus rapides ?

S'il on en croit les trois teams consultés, la différence est estimée à deux secondes. Ainsi, le meilleur temps WorldSBK de 1'32"8 réalisé par Toprak Razgatlioglu durant la Superpole devrait descendre à 1'30 ce week-end. Toutefois cela ne reste que des suppositions qui permettent d'aiguiller les constructeurs, mais rien ne remplacera les données recueillies tout au long du week-end. L'avantage n’est donc pas trop important et n'inquiète pas les autres constructeurs. "Nous devrons partir de zéro, nous aurons donc un peu plus de travail, mais le retard se rattrape vite", a déclaré Frankie Carchedi, responsable technique de Joan Mir chez Suzuki.

La marque japonaise a de quoi se rassurer après avoir terminé quatrième lors du test de Sepang, tout comme Aprilia dont les deux pilotes se sont classés dans le top 5. Toutefois, le léger avantage de Honda, Yamaha et Ducati devrait leur permettre d'être plus rapidement dans le coup au lancement de la première journée. Début des hostilités à 2h du matin, heure française.