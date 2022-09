Test de Misano - Ce qu'il faut savoir

Le circuit de Misano s'apprête à accueillir deux journées de test MotoGP, mardi 6 et mercredi 7 septembre. Deux sessions auront lieu chaque jour, la première de 9h à 13h, et la seconde de 14h à 18h. Il s'agit du dernier test officiel de l'année en cours, avant celui de Valence qui ouvrira alors la pré-saison 2023. Il s'avère donc fondamental pour les constructeurs, qui vont y amener des nouveautés, voire leur premier prototype de l'an prochain pour certains, qu'ils vont pouvoir évaluer.

Yamaha a annoncé amener son prototype 2023. Fabio Quartararo et Franco Morbidelli pourront donc l'essayer et surtout découvrir la nouvelle évolution moteur tant attendue par ces derniers, et dont l'absence avait beaucoup frustré le Français en début de saison. Le constructeur japonais a commencé à s'ouvrir aux nouveaux fonctionnements instaurés par les Européens tels qu'Aprilia et Ducati, et a par ailleurs recruté Luca Marmorini en tant que consultant. Ancien responsable des moteurs de Ferrari en Formule 1, il a également contribué au développement du moteur chez Aprilia.

Les efforts de Yamaha seront-ils suffisants pour combler le retard qui sépare la M1 des autres machines du plateau en termes de vitesse de pointe ? C'est en tout cas ce qu'espèrent ses pilotes. "Ça sera important pour passer un cap", a déclaré Morbidelli au site officiel. L'Italien vise également un travail de fond afin d’améliorer la performance de la M1 "de façon générale".

"Espérons qu'on trouve plus de puissance et d'accélération. Si je dois faire 200 tours pour sentir la moto 2023 je le ferai. J'espère que ça sera vraiment une grosse amélioration", a ajouté Quartararo.

Márquez prudent sur l'essai des nouveautés Honda

Honda compte amener "une sorte de prototype" de la RC213V, comme l'a expliqué Pol Espargaró, qui n'est néanmoins pas certain de l'essayer. La marque japonaise espère commencer à entrevoir le bout du tunnel après une campagne 2022 très compliquée, et pourra compter sur la présence de son leader puisque Marc Márquez a bien reçu le feu vert des médecins pour entrer en piste.

Marc Márquez et Stefan Bradl, dans le box Repsol Honda lors du GP de Saint-Marin.

Cependant, si sa convalescence se passe bien depuis sa quatrième opération du bras survenue il y a plus de trois mois, l'Espagnol a d'ores et déjà prévenu qu'il participait au test avant tout pour évaluer sa forme physique. "C'est un test très important pour moi, pour comprendre où je suis et aussi pour Honda. Mais pour le moment c'est un test pour moi, pour que je roule à nouveau sur une MotoGP. Ensuite, évidemment, si j'ai la chance d'essayer de nouvelles choses pour Honda, je le ferai", a-t-il expliqué au site officiel.

Dès lors, il préfère jouer la prudence concernant l'essai des nouveautés, pourtant fondamental pour Honda qui attend beaucoup de sa présence. "Je ne sais pas si je serai prêt ou si j'aurai le niveau pour essayer des choses car pour les essayer de la bonne façon il faut rouler avec un bon rythme. Mais si j'ai la chance je le ferai bien évidemment", a-t-il ajouté, précisant qu’il n'effectuera pas beaucoup de tours. "Je ne pourrai pas rouler toute la journée lors du test. Je le sais avant de commencer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je ne connais pas le plan mais je ne vais pas faire beaucoup de tours, dans le but de rouler mercredi."

Selon les informations de l'édition espagnole de Motorsport.com, le constructeur souhaite pourtant mettre à sa disposition de nombreuses nouveautés, à commencer par un bras oscillant en aluminium fabriqué par Kalex. Alors que Honda semblait complètement fermé aux pratiques européennes, cette ouverture vers la marque allemande pourrait signifier un début de changement de sa part. Une grande partie des essais se concentrera évidemment sur l'aérodynamique, point sur lequel Honda a pris beaucoup de retard par rapport à ses concurrents.

Pedrosa en piste avec un nouveau prototype

Si KTM était jusqu'à présent resté fidèle à sa philosophie de tenter de tirer le maximum de la RC16 en évaluant différents réglages, sans chercher à innover à tout prix, le constructeur autrichien a cette fois revu sa copie. Conscient des difficultés de sa machine cette saison, il confiera un tout nouveau prototype à Dani Pedrosa, devenu son pilote d'essais depuis sa retraite. Toujours selon l'édition espagnole de Motorsport.com, Brad Binder pourrait également être amené à l'essayer lors de la deuxième journée.

Dani Pedrosa

Les autres constructeurs n'ont pas communiqué sur des nouveautés aussi primordiales que chez Yamaha, Honda et KTM. Des éléments aérodynamiques sont toutefois attendus du côté d'Aprilia, et devraient également apparaître sur certaines Desmosedici chez Ducati.

Enfin, Suzuki ne devrait vraisemblablement pas apporter de nouveautés puisqu'il quittera le championnat à la fin de la saison. Toutefois, le constructeur a annoncé que Dominique Aegerter pilotera la seconde GSX-RR aux côtés d'Álex Rins, Joan Mir étant toujours blessé. Après Kazuki Watanabe lors du Grand Prix de Saint-Marin, Suzuki a donc décidé d'offrir cette chance au Champion du monde Supersport en titre, qui mène à nouveau le championnat cette année et qui vient de décrocher le titre MotoE à Misano. La marque y voit l'opportunité "d'entendre un point de vue différent".

"C'est une grande nouvelle pour moi et, bien sûr, une grande opportunité, un rêve de rouler pour l'équipe Suzuki et de tester la moto", a déclaré le Suisse. "Je suis super content et je souhaite remercier tous ceux qui ont rendu cela possible. Je remercie également mon équipe en Supersport, Ten Kate, de me permettre de saisir cette chance. J'ai toujours voulu essayer une MotoGP d'usine alors j'ai hâte de sauter sur la moto demain et de profiter de cette opportunité."

Michelin de la partie avec un nouveau pneu

Les nouveautés ne concerneront pas uniquement les équipes lors du test, puisque Michelin a annoncé qu'il profitera de la piste particulière de Misano, sur laquelle les pneumatiques souffrent particulièrement, pour essayer une nouvelle gomme.

"Nous allons proposer un nouveau composé que nous pourrions introduire dès la saison prochaine s'il donne des retours positifs", a expliqué Piero Taramasso, responsable deux-roues de Michelin Motorsport. "La caractéristique de cette gomme avant est qu'elle offre l'adhérence d'une gomme medium mais aussi le soutien et la stabilité d'une gomme dure. Il s'agit d'une solution pouvant être utile pour les pilotes qui hésitent parfois à prendre le hard ou qui ont peut-être un peu de mal à le faire monter en température. Cela peut donc être adapté pour les motos ou les styles de pilotage qui sont moins agressifs sur l'avant."

"Je pense par ailleurs qu'il pourrait s'agir d'une bonne option pour les courses sprint qui feront leur arrivée dans le format de l'année prochaine, parce que le feeling offert par un pneu medium et la rigidité d'un pneu dur peuvent offrir le bon compromis pour une course de 10-12 tours."

Avec Léna Buffa