Test Misano - J2 - Aleix Espargaró mène, Fernández et Gardner débarquent

Les équipes ont continué leurs préparatifs pour 2022 ce mercredi sur le circuit de Misano, pour le dernier test réunissant titulaires et pilotes d'essais avant la fin de la saison. Le meilleur temps est revenu à Aleix Espargaró avec son Aprilia.

Sylvain Guintoli et Maverick Viñales ont été les seuls à rouler dans les 40 premières minutes de la séance, dans des températures encore fraîches. Fabio Quartararo s'est ensuite emparé de la première place et à amélioré plusieurs fois la référence. Pol Espargaró, Pecco Bagnaia puis Aleix Espargaró ont tour à tour mené dans la matinée.

Peu de pilotes ont fait mieux dans l'après-midi mais le représentant d'Aprilia a amélioré son chrono de 0"013 en fin de journée, à un peu plus d'une heure du drapeau à damier. Il a donc conclu la séance en tête devant Bagnaia, qui n'a pas roulé après la pause du déjeuner, tout comme Sylvain Guintoli et Enea Bastianini, qui a préféré interrompe son roulage après une chute.

Dans les équipes officielles, ces essais ont permis de tester des pièces en vue de la saison 2022, qu'il s'agisse de châssis, moteurs ou ensembles aérodynamiques. Le leader du jour a ainsi continué son travail avec les nouveautés aéro d'Aprilia, comme Bagnaia avec la Ducati. Chez Suzuki, les pilotes ont découvert le nouveau châssis après avoir utilisé le moteur 2022 dès mardi. Un seul exemplaire était présent, pour Joan Mir dans la matinée et Álex Rins dans l'après-midi. Le premier a signé le troisième temps et le second s'est classé hors du top 10.

Honda avait également un exemplaire de sa nouvelle moto, avec une entrée d'air verticale et de nouveaux ailerons dirigés vers le bas. Testée par Marc Márquez mardi, la machine était cette fois confiée à Pol Espargaró, auteur du sixième temps derrière Takaaki Nakagami et Jack Miller. Fabio Quartararo, finalement septième, a testé le châssis et le moteur 2022 de la Yamaha, et il a devancé son ancien coéquipier, Maverick Viñales, qui a continué son adaptation à l'Aprilia. L'Espagnol est le pilote qui a le plus roulé, avec 109 tours bouclés ce mercredi. Miguel Oliveira, meilleur représentant de KTM, et Marc Márquez, capable de faire près de 70 tours malgré son bras droit douloureux, ont bouclé le top 10. Franco Morbidelli s'est contenté de 38 tours, après un total de trois chutes sur les deux journées d'essais, qui n'ont pas aggravé sa blessure au genou.

La préparation de la saison 2022 ne concernait pas que les machines puisque Remy Gardner et Raúl Fernández ont pris pour le première fois le guidon des KTM de Tech3, en vue de leurs grands débuts en MotoGP l'an prochain. Les deux futurs rookies ont pris la piste en fin de matinée, Danilo Petrucci et Iker Lecuona n'ayant pas été alignés ce mercredi. Sans surprise, les deux hommes ont été en retrait, cette journée étant principalement dédiée à leur découverte de la machine et à l'ajustement de leur position sur la RC16.

Cette deuxième et dernière journée de la semaine s'est déroulée sans Johann Zarco, de retour en France mardi soir pour être opéré de son arm-pump dans la matinée. Honda n'a pas non plus fait rouler son pilote d'essais, Stefan Bradl, que l'on n'a plus revu en piste après la matinée de mardi, alors que Dani Pedrosa était au guidon de la KTM, Sylvain Guintoli a fait son retour sur la Suzuki, Michele Pirro était en piste avec la Ducati et Lorenzo Savadori aligné sur une Aprilia.

Test Misano - Jour 2

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 A. Espargaró Aprilia 1'31"584 82 2 P. Bagnaia Ducati +0"080 39 3 J. Mir Suzuki +0"123 68 4 T. Nakagami Honda +0"151 67 5 J. Miller Ducati +0"214 81 6 P. Espargaró Honda +0"342 89 7 F. Quartararo Yamaha +0"375 77 8 M. Viñales Aprilia +0"418 109 9 M. Oliveira KTM +0"552 71 10 M. Márquez Honda +0"567 69 11 L. Marini Ducati +0"567 62 12 B. Binder KTM +0"572 83 13 A. Márquez Honda +0"591 90 14 M. Pirro Ducati +0"675 61 15 Á. Rins Suzuki +0"747 77 16 J. Martín Ducati +0"768 60 17 F. Morbidelli Yamaha +0"828 38 18 A. Dovizioso Ducati +1"051 79 19 V. Rossi Yamaha +1"246 42 20 D. Pedrosa KTM +1"258 53 21 E. Bastianini Ducati +1"375 10 22 R. Fernández KTM +1"391 51 23 L. Savadori Aprilia +2"404 60 24 S. Guintoli Suzuki +2"459 33 25 R. Gardner KTM +2"557 47