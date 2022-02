Le test le plus important sera celui de Mandalika, selon Yamaha

Les essais de pré-saison ont repris ce samedi matin pour l'ensemble du plateau MotoGP. Après trois premières journées réalisées sous le regard de peu d'observateurs et auxquelles seuls les rookies et les pilotes Aprilia ont pu s'inviter pour partager la piste avec les essayeurs, cette fois tous les pilotes sont autorisés à enfourcher les machines pour officiellement mettre un terme à la trêve hivernale.

Ce programme d'essais sera réduit, puisque seules deux journées sont prévues à Sepang, avant trois autres à Mandalika, nouveau circuit créé pour accueillir le Grand Prix d'Indonésie. Dans huit jours, les essais de pré-saison auront déjà pris fin et chacun devra avoir passé en revue tout ce qu'il souhaitait évaluer avant le début du championnat, début mars.

"Les essais hivernaux sont toujours très importants, et ils le sont encore plus cette année, car il s'agira de deux séances coup sur coup, d'abord en Malaisie puis en Indonésie", décrit Massimo Meregalli, directeur de l'équipe officielle Yamaha. "En Malaisie, les pilotes ont une première opportunité de remonter sur leur moto après la pause hivernale et ils utilisent cette séance principalement pour retrouver leur vitesse et commencer à tester la nouvelle moto et de nouvelles pièces."

"Mais de mon point de vue, le test le plus important sera celui que nous ferons en Indonésie, car le circuit de Mandalika est complètement nouveau pour le MotoGP et c'est là que nous devrons vraiment recueillir autant d'informations que possible, d'autant plus que ce Grand Prix arrivera tôt au calendrier cette année."

Ces trois journées prévues en Indonésie seront un saut dans l'inconnu pour la plupart des équipes, mais Yamaha espère avoir un atout dans sa manche pour accélérer sa découverte et optimiser autant que possible ces essais. "Nous recevons des informations de la part de la direction de course. Nous avons déjà suffisamment d'informations de leur part, mais comme vous pouvez l'imaginer nous avons aussi eu des informations de la part de notre équipe Superbike. Cela nous aidera à entamer les essais avec une base", explique Massimo Meregalli.

"Nous nous attendons clairement à ce qu'il ne s'agisse que d'une base et nous aurons beaucoup de choses à faire pendant ces trois jours de tests. J'espère que la météo nous permettra de recueillir autant d'informations que possible. J'ai regardé aujourd'hui et, apparemment, il pourrait pleuvoir chaque jour alors nous croisons les doigts. Le Grand Prix d'Indonésie est placé au début du calendrier, alors si l'on peut préparer la course du mieux possible, ce sera d'une grande aide pour entamer le week-end de course. C'est un apprentissage qui ne cesse jamais et se rendre sur un nouveau circuit représente un challenge encore plus grand."