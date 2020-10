Test Portimão, J1 – Meilleur temps pour Espargaró, Lorenzo est loin

Pour certains, il s'agissait d'un véritable test, pour les autres d'une simple familiarisation avec la piste qui accueillera le dernier Grand Prix de la saison MotoGP, dans six semaines. La hiérarchie de cette première journée du plateau MotoGP à Portimão restera donc relativement anecdotique, même si parmi les 22 pilotes présents en piste aujourd'hui, sept l'étaient au guidon de prototypes.

Le plus rapide a été Aleix Espargaró, l'un des rares pilotes titulaires à avoir été autorisé à utiliser sa machine de course pour cette journée, compte tenu des concessions toujours accordées à Aprilia sur les essais. Le pilote espagnol, qui connaissait déjà la piste pour y avoir roulé avec une moto de route, a signé un meilleur temps de 1'40"170 au guidon de sa RS-GP. Il s'agit du meilleur temps jamais enregistré par une moto sur le circuit de Portimão, deux dixièmes plus rapide que le record établi l'an dernier en Superpole par Jonathan Rea dans le cadre de la manche WorldSBK.

Au classement final du jour, il affiche près d'une seconde d'avance sur son coéquipier Bradley Smith. Stefan Bradl, actuellement engagé en course pour remplacer Marc Márquez mais habituellement pilote d'essais du HRC, était lui aussi au guidon de sa moto de course et a signé un meilleur temps de 1'41"726.

Comme dans le cas de Bradl pour Honda, les autres MotoGP à avoir arpenté la piste portugaise aujourd'hui étaient confiées aux pilotes d'essais. C'est ainsi que l'on a vu Jorge Lorenzo faire son retour au guidon pour la première fois en huit mois, avec la version 2019 de la Yamaha. Son programme pour ces deux journées se porte principalement sur la préparation des réglages de boîte en vue du Grand Prix et l'évaluation des pneus, alors que Michelin a apporté quatre à cinq gommes différentes pour l'avant comme pour l'arrière.

"Durant ces deux jours, nous ferons tester un peu de tous aux pilotes d'essais, puis nous choisirons les trois options pour la course sur la base des données que nous aurons recueillies", explique Piero Taramasso, responsable deux roues chez Michelin Motorsport à Motorsport.com. Et les pilotes qui ont dû se contenter de dérivées de la série pour cette journée de découverte de la piste permettent également au manufacturier de recueillir des données. "Ils utilisent eux aussi des pneus Michelin, ceux que nous fournissons aux championnats Superbike comme le CIV ou le CEV. Et nous avons également apporté des pneus du Championnat du monde d'Endurance, qui garantissent une meilleure durée de vie tout en étant performantes."

Jorge Lorenzo a dû se contenter aujourd'hui d'un chrono modeste de 1'44"910. Pour la comparaison, le transpondeur place sur la R1 de Maverick Viñales a enregistré un temps de 1'43"699. Les homologues du #99 ont connu plus de réussite, et notamment Michele Pirro sur la Ducati qui a tourné en 1'41"654, ce qui lui vaut la quatrième position au classement. Dani Pedrosa a quant à lui bouclé cette journée au cinquième rang, très actif avec la KTM. Il devance Sylvain Guintoli au guidon de la Suzuki.

Lire aussi : Lorenzo ne se sent pas sous-exploité intentionnellement par Yamaha

Parmi les pilotes titulaires, les seuls absents auront été Fabio Quartararo, Iker Lecuona et Cal Crutchlow. Leurs collègues et adversaires ont tenté de prendre leurs marques avec une piste de l'avis général impressionnante et technique, et un bitume récemment refait en vue du Grand Prix de Formule 1 qui s'y tiendra ce mois-ci puis du Grand Prix MotoGP du mois prochain. Les conditions météo risquent toutefois d'évoluer d'ici-là, sachant que c'est sous un beau soleil et avec des températures très clémentes que s'est déroulée cette première journée.

Alors que les pilotes titulaires prennent désormais la direction du Mans pour le Grand Prix de France, les pilotes d'essais poursuivront le test jeudi afin d'affiner cette préparation du futur Grand Prix pour les six constructeurs MotoGP.

Avec Matteo Nugnes