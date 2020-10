Test de Portimão : Lorenzo, Pedrosa, Rossi réunis en piste

Avant d'envahir le circuit Bugatti du Mans pour le Grand Prix de France, certains pilotes font cette semaine un détour par le Portugal afin d'effectuer un roulage de découverte à Portimão, une piste inconnue pour la plupart d'entre eux et sur laquelle Michelin n'a encore jamais testé ses pneus MotoGP. La tenue d'un test était ainsi la condition sine qua non à l'ajout de l'Autodromo Internacional do Algarve au calendrier 2020, une nouvelle officialisée courant août afin d'enrichir d'une 14e manche la saison MotoGP (une 15e dans le cas des catégories Moto2 et Moto3).

Lire aussi : Un Grand Prix de France "miraculé" et soulagé de se tenir enfin

Une grande partie des pilotes titulaires sera de la partie pour une familiarisation avec la piste qui se déroulera uniquement sur la journée de mercredi. Si la liste provisoire des participants annoncée dans un premier temps a évolué jusqu'à la dernière minute, les six constructeurs seront bien entendu représentés, avec deux à six pilotes concernés, qui tous prendront le guidon de machines dérivées de la série compte tenu de l'interdiction pour eux de réaliser des tests avec leur prototype. C'est ainsi que l'on verra les pilotes MotoGP enfourcher, selon leur contrat actuel, une Yamaha R1, une Suzuki GSX-R 1000 R, une Ducati Panigale V4 ou encore une Honda Fireblade 1000RR-R.

Les trois pilotes qui seront présents pour le compte de KTM se trouvent toutefois dans une situation un peu à part, la marque autrichienne n'ayant pas de Superbike à son catalogue. Pol Espargaró, qui rejoindra la saison prochaine l'équipe officielle Honda, délaissera donc brièvement sa marque actuelle pour prendre le guidon d'une Fireblade. Après avoir reçu le feu vert de Mattighofen, il a consulté Honda, qui par l'intermédiaire de sa filiale portugaise lui a préparé une machine pour ce roulage.

KTM n'a en revanche pas précisé ce qu'il en sera pour Brad Binder et Miguel Oliveira, eux aussi annoncés parmi les participants à cette familiarisation avec la piste mercredi.

Retour en piste de Jorge Lorenzo

Grâce aux concessions qui lui sont accordées au règlement technique, Aprilia sera dans une situation à part, puisqu'Aleix Espargaró et Bradley Smith devraient prendre part au véritable test au guidon de leur RS-GP. Ils seront présents pour la journée de mercredi, avant de s'envoler vers Le Mans et de passer le témoin au pilote d'essais du constructeur, Lorenzo Savadori.

Cette séance marquera également le retour en piste de Jorge Lorenzo, dont le rôle de pilote d'essais pour Yamaha s'est jusqu'à présent limité à deux apparitions à Sepang au mois de février, au guidon de la version 2019 de la YZR-M1. Alors qu'il aurait dû rouler au Japon au printemps puis participer aux essais post-course de Jerez et s'engager au Grand Prix de Catalogne avec une wild-card, le jeune retraité a vu ses plans bloqués par le confinement et n'a plus eu la possibilité de prendre le guidon d'une MotoGP depuis huit mois.

Seulement, le triple Champion du monde MotoGP doit à nouveau s'en tenir à une M1 qui ne correspond pas à celle actuellement engagée en compétition, ainsi qu'il l'a expliqué ce soir lors d'une conférence de presse, le modèle 2020 destiné aux tests semblant toujours impossible à expédier en Europe depuis les ateliers japonais. "J'ai demandé quelle moto j'allais avoir ici et ils m'ont dit que ce serait plus ou moins la même qu'à Sepang. Je n'ai pas demandé plus parce que ça n'aurait rien changé", a-t-il déclaré, prévoyant de se concentrer sur la boîte de vitesses et les pneus.

Ce test marquera les retrouvailles en piste de Jorge Lorenzo avec plusieurs de ses anciens adversaires, et notamment Valentino Rossi, présent mercredi, mais aussi Dani Pedrosa. Devenu un pilier du programme KTM, le pilote catalan a eu plus de chance que son comparse, puisqu'il a pu prendre part à des tests au Red Bull Ring, à Brno et à Misano ces derniers mois.

"Pour moi, c'est bien de partager à nouveau la piste avec Jorge", a fait savoir Pedrosa. "On le fait depuis nos 15 ans et on est encore là ! Je fais beaucoup de tests en solo et c'est bien, mais c'est plus amusant quand on est tous là, et c'est bien de partager la piste avec Jorge, un de mes grands adversaires. J'aime ça."

Pour chacun des deux jours de roulage prévus, la piste de Portimão sera ouverte de 9h à 13h puis de 14h à 17h. Les pilotes MotoGP auront tout le loisir de profiter d'une opportunité de découverte que n'auront pas, en revanche, leurs collègues de la Formule 1 bien que le Grand Prix organisé sur place cette saison soit une première pour les deux disciplines. Pour le MotoGP, le rendez-vous est fixé du 20 au 22 novembre.

Les pilotes prévus pour le test de Portimão

Mercredi

(familiarisation) Mercredi

(test) Jeudi (test) Yamaha Maverick Viñales Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo Valentino Rossi Suzuki Joan Mir Sylvain Guintoli Sylvain Guintoli Alex Rins Ducati











Andrea Dovizioso Michele Pirro Michele Pirro Danilo Petrucci Jack Miller Pecco Bagnaia Johann Zarco Tito Rabat KTM Pol Espargaró Dani Pedrosa Dani Pedrosa Brad Binder Miguel Oliveira Honda Takaaki Nakagami Stefan Bradl Stefan Bradl Alex Márquez Aprilia Aleix Espargaró Bradley Smith Lorenzo Savadori

Avec Germán Garcia Casanova

Related video