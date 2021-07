Plusieurs pilotes du MotoGP réunis pour un test à Barcelone

Les vacances de plusieurs pilotes du MotoGP sont déjà terminées. Deux semaines à peine après le Grand Prix des Pays-Bas, ils sont nombreux à avoir repris leur entraînement, avec d'un côté le travail de préparation physique mais aussi un roulage sur des motos, qu'il s'agisse de machines de motocross, de flat-track ou de Superbike.

Ce mardi, pas moins de quatre pilotes d'usine participeront à un test privé organisé sur le circuit de Barcelone avec des motos dérivées de la série. Pol Espargaró sera le représentant de Honda, Jack Miller sera au guidon d'une nouvelle Ducati Panigale qu'il vient de recevoir, tandis qu'Álex Rins pilotera sa Suzuki GSX-R et ne devrait plus être diminué par son poignet blessé dans une chute à vélo lors de sa précédente visite sur la piste catalane.

Mais tous les regards seront tournés vers Maverick Viñales, qui a également confirmé sa présence à ce test. Le pilote Yamaha fera sa première apparition sur un circuit depuis l'annonce de son divorce avec la marque d'Iwata en fin de saison, faite au lendemain de son deuxième podium de l'année à Assen, alors que le contrat liant les deux parties courait jusqu'à la fin de la saison 2022.

Peu de places étant encore libres et Ducati, partenaire d'un team VR46 qui doit encore officialiser ses pilotes, préférant miser sur de jeunes pousses, Viñales devrait rejoindre Aprilia, le constructeur italien ayant confirmé sa volonté de le recruter. Une annonce est possible dans les prochains jours, avant la reprise en Autriche.

En plus des quatre pilotes du MotoGP, des représentants d'autres catégories sont attendus à Barcelone, comme Gabriel Rodrigo, actuel huitième du Moto3, et Ana Carrasco, troisième du WorldSupersport 300. Cette dernière reprendra la compétition à Assen à la fin du mois, en marge du meeting du WorldSBK, mais les pilotes du MotoGP devront attendre le début du mois d'août et le premier des deux rendez-vous du Red Bull Ring pour retrouver leurs machines habituelles.