Test Sepang, J2 - Bastianini et Espargaró à un rythme record

Les essais de pré-saison de Sepang se poursuivent ce dimanche et c'est une Ducati qui domine, mais dans sa version 2021. Enea Bastianini s'est porté en tête dès le début de la journée, dans la logique de ce que permettent de réaliser les conditions très chaudes qui règnent en Malaisie.

Les pilotes cherchent à profiter des moments de la journée les plus propices à leur travail, et c'est ainsi qu'on a vu la piste se remplir dès l'ouverture de la pitlane, à 10h heure locale. L'activité s'est en revanche fortement calmée à la mi-journée et une trêve est actuellement observée par tous avant la suite de cette séance qui doit se poursuivre jusqu'à 18h, si la météo le permet.

Comme hier, Aleix Espargaró s'est porté au sommet de la feuille des temps dès le début de journée. Après un chrono de 1'58"371 samedi, le pilote Aprilia a cette fois atteint 1'58"157, ce qui constituait d'ores et déjà le tour le plus rapide bouclé par une MotoGP à Sepang.

On se souvient en effet que le meilleur tour réalisé sur la piste malaisienne dans le cadre d'un Grand Prix correspond à la pole position de Fabio Quartararo en 1'58"303, en 2019, mais le record absolu était jusqu'à présent détenu par Danilo Petrucci avec un tour réalisé durant ces mêmes essais de pré-saison il y trois ans : lors de la dernière journée, il avait posté un 1'58"239 avec la Ducati. Un an plus tard, lors de ces mêmes essais, Quartararo avait roulé en 1'58"349.

Une demi-heure après la prise de pouvoir d'Espargaró, c'est Enea Bastianini qui s'est invité sous le record, avant de battre l'Espagnol pour établir une nouvelle référence en 1'58"131. Déjà au point, la Ducati 2021 du pilote italien brille par son efficacité sur une piste qu'elle n'avait pourtant pas arpentée jusqu'ici et profite d'un certain avantage sur le reste du plateau, grandement occupé à évaluer des nouveautés.

Bastianini s'est ensuite maintenu au sommet de la feuille des temps jusqu'à la pause de la mi-journée, avec ces 26 millièmes d'avance sur l'Aprilia d'Espargaró. Les écarts affichés sont globalement très réduits. C'est ainsi que l'on trouve Jorge Martín troisième à 0"112 de Bastianini, et suivi 18 millièmes plus loin par Álex Rins et Maverick Viñales, à égalité, l'un sur la Suzuki et l'autre sur l'Aprilia.

Seulement 19e hier, Pecco Bagnaia avait prédit qu'il se rapprocherait des plus rapides ce dimanche et c'est d'ores et déjà chose faite puisqu'il ne pointe que quatre millièmes plus loin, sixième et dernier pilote à avoir roulé sous le record officiel (sans toutefois avoir fait mieux que la référence de Petrucci en 2019). Il est suivi par certains de ses plus sérieux adversaires pour le championnat, Fabio Quartararo sur la Yamaha et Marc Márquez sur la Honda. À moins de trois dixièmes du meilleur temps, Johann Zarco, Pol Espargaró et Luca Marini se tiennent ensuite dans un mouchoir de poche.

Plusieurs chutes ont marqué cette matinée, à commencer par celle du rookie Marco Bezzecchi dès le début de journée. Le pilote VR46 s'est relevé sans difficulté, de même que Joan Mir, qui est tombé à 13h dans le virage 15. Quelques instants plus tard, c'était au tour de Takaaki Nakagami de se faire piéger au virage 8, après une première chute pour le team LCR avec son coéquipier Álex Márquez.

Les essais doivent reprendre après la pause déjeuner, mais il est à signaler que la pluie a fait son apparition à Sepang, ce qui risque de compromettre le bon déroulement de la fin de cette journée.

Test Jerez - Jour 2 - Chronos à 14h

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 E. Bastianini Ducati 1'58"131 25 2 A. Espargaró Aprilia +0"026 35 3 J. Martín Ducati +0"112 23 4 Á. Rins Suzuki +0"130 37 5 M. Viñales Aprilia +0"130 34 6 P. Bagnaia Ducati +0"134 30 7 F. Quartararo Yamaha +0"182 42 8 M. Márquez Honda +0"201 39 9 J. Zarco Ducati +0"282 31 10 P. Espargaró Honda +0"289 38 11 L. Marini Ducati +0"299 24 12 J. Mir Suzuki +0"398 35 13 T. Nakagami Honda +0"476 29 14 J. Miller Ducati +0"514 31 15 M. Oliveira KTM +0"570 32 16 M. Bezzecchi Ducati +0"579 28 17 Á. Marquez Honda +0"669 41 18 B. Binder KTM +0"885 31 19 R. Fernández KTM +1"049 19 20 F. Di Giannantonio Ducati +1"066 24 21 C. Crutchlow Yamaha +1"131 31 22 A. Dovizioso Yamaha +1"153 38 23 R. Gardner KTM +1"217 35 24 F. Morbidelli Yamaha +1"234 35 25 D. Binder Yamaha +1"726 27 26 S. Guintoli Suzuki +1"865 29 27 T. Tsuda Suzuki +7"547 4