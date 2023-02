Test Sepang, J3 - Ducati et Aprilia relèguent la concurrence au second plan

Le rideau est tombé sur le test de Sepang, première séance d'essais officiels de l'année réunissant les pilotes qui s'affronteront en course tout au long de la saison. Après le meilleur temps de Marco Bezzecchi sur la Ducati GP22 vendredi et celui de Jorge Martín sur la version 2023 samedi, c'est à nouveau une Desmosedici de l'an dernier qui a conclu ce test en tête, en l'occurrence celle pilotée par Luca Marini avec un chrono de 1'57"889.

Si la journée de samedi s'est révélée peu productive à cause de la pluie, c'est à nouveau avec une piste humide que le paddock s'est réveillé, dimanche matin. Alors que la pitlane s'est ouverte à 10h heure locale, il a fallu attendre 40 minutes avant de voir une moto en piste, en l'occurrence la Ducati de Johann Zarco, puis midi avant qu'un pilote puisse descendre à un chrono de deux minutes au tour. Cependant la séance s'est ensuite fortement intensifiée pendant une bonne heure et demie. On a vu plusieurs pilotes Ducati, sur des versions différentes de la Desmosedici, se relayer au sommet (les pilotes Gresini Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio, l'officiel Pecco Bagnaia et le pilote VR46 Luca Marini), puis la concurrence a trouvé du répondant.

C'est le cas d'Aprilia, qui s'est mêlé aux premières places avec son modèle 2023 (celui de Maverick Viñales et d'Aleix Espargaró) mais aussi 2022 (celui de Miguel Oliveira et Raúl Fernández, ce dernier qui s'est mêlé au top 10 peu après 14h). KTM a également été représenté dans le haut du classement ce matin grâce à Pol Espargaró, bien mieux loti que les pilotes de l'équipe d'usine, et Yamaha avec Fabio Quartararo, bien qu'un petit peu plus détaché. Chez Honda, enfin, on a accueilli avec soulagement un time attack très réussi de Marc Márquez, qui l'a placé à 24 millièmes du temps de référence à 13h ; l'Espagnol gagnait à cet instant sept dixièmes et demi par rapport à ce qui était jusqu'alors son meilleur temps sur ce test, alors que son coéquipier Joan Mir avait déjà pu abaisser son propre chrono de trois dixièmes.

Peu après 13h, Aleix Espargaró a été le premier à battre ce qui restait jusqu'à cet instant le meilleur chrono, celui enregistré par Marco Bezzecchi vendredi. Ducati a tout de même pu redresser la tête grâce au retour au sommet de Jorge Martín juste avant le cap de la mi-journée, avec une nouvelle référence désormais établie en 1'58"204, et quelques remontées intéressantes telles celles des pilotes VR46, Bezzecchi troisième et Marini quatrième.

Jorge Martín, leader à la mi-journée

Après une accalmie due à la chaleur, moins favorable à la performance, et au fait que beaucoup de pilotes ont mis leur programme sur pause en début d'après-midi, les lignes ont recommencé à bouger de façon notable à une heure et demie de la conclusion. Après avoir échoué à 45 millièmes de sa meilleure performance de vendredi ce matin, Maverick Viñales a fini par abaisser son chrono, avant de poursuivre son effort jusqu'à la première place, dont il s'est emparé en 1'58"136.

Luca Marini a lui aussi progressé vers le haut de la feuille des temps, avant les améliorations coup sur coup des deux pilotes officiels Ducati, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, qui sont venus s'intercaler entre Viñales et Martín. Le pilote VR46 n'en avait toutefois pas terminé et une nouvelle attaque l'a finalement porté au sommet.

Mainmise de Ducati et Aprilia aux 3 premières places

Alors que cette seconde moitié de l'après-midi s'est révélée très active en piste, le retour de la pluie a fini par stopper prématurément ces essais, dans la dernière heure. Au classement final, on retiendra donc ce meilleur temps de 1'57"889 de Marini, à un dixième du record. L'Aprilia de Viñales figure en troisième position, à un dixième et demi de la GP22 du pilote VR46 et prise en sandwich par les Ducati GP23 officielles de Bagnaia et Bastianini. Avec leur chrono de ce matin, Jorge Martín et Aleix Espargaró sont respectivement cinquième et sixième. Viennent ensuite les GP22 de Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi et Álex Márquez, dans une première partie de classement qui ne compte donc que des Ducati et Aprilia.

La première Honda sur la feuille des temps du jour est celle de Marc Márquez, dixième à 0"777 du leader grâce au meilleur tour qu'il a bouclé à la mi-journée. Les trois autres RC213V figurent dans la seconde moitié de classement. Joan Mir, nouveau pilote Repsol, peut cependant se targuer de s'être hissé au 12e rang au terme d'une journée qui s'est révélée plutôt convaincante pour lui.

KTM était en bonne place ce matin grâce à Pol Espargaró (sous la bannière de GasGas et Tech3), mais l'Espagnol a glissé à la 13e position tout en restant le premier du classement à piloter une RC16. Les machines officielles de Brad Binder et Jack Miller sont en effet apparues très distancées toute la journée, malgré des progrès dans l'après-midi. Quant au pilote Tech3 Augusto Fernández, il a passé six des huit derniers jours en piste puisque son statut de rookie l'autorisait à prendre part au Shakedown Test avant les essais collectifs. Sagement, l'Espagnol prend ses marques et on l'a vu essayer un nouvel ensemble selle-dosseret, en quête d'une position optimale sur la KTM RC16.

Fabio Quartararo apparaît à une lointaine 17e place après ces trois jours

Et Yamaha ? La marque japonaise est la dernière représentée au classement final, Fabio Quartararo ayant glissé au 19e rang du jour et au 17e du classement cumulé des trois jours. Seul pilote avec Miguel Oliveira (15e au combiné) à ne pas avoir amélioré sa performance de vendredi, il l'a pour ainsi dire rééditée et pointe à une seconde du leader. Son coéquipier Franco Morbidelli a quant à lui surtout roulé après la meilleure fenêtre météo et s'est légèrement hissé au classement lorsqu'il a commencé à enchaîner les tours, avant de rétrograder. On notera que Johann Zarco est lui aussi hors du top 10 à l'issue de ces essais, positionné 15e aujourd'hui et juste devant Quartararo au combiné.

On le sait, plus que les chronos, ce sont les bons retours obtenus sur les nouvelles machines qui intéressent surtout les constructeurs à ce stade. Les ingénieurs repartent de ces essais les ordinateurs remplis à ras bord de données qu'il va désormais falloir analyser, chaque marque ayant proposé une spec moteur 2023 et de nombreux développements dans LE domaine qui centralise toute l'attention, à savoir l'aérodynamique.

Certains se sont fait remarquer par des appendices en tout genre (Ducati), des carénages aux formes devenues plus radicales (Aprilia, KTM), des conduits d'air de type S-Duct (Aprilia) ou encore par la nouvelle star des aérodynamiciens, le downwash duct (KTM, Yamaha). Si la recherche aérodynamique peut servir à compléter l'évolution des moteurs pour gagner en vitesse de pointe (ce que Yamaha assume de faire, par exemple), ce dernier dispositif en particulier montre les efforts menés pour progresser, cette fois, dans les virages. En travaillant sur l'écoulement des flux d'air, on cherche à générer de l'appui et à améliorer l'effet de sol, à rendre les motos de plus en plus efficaces sur l'angle, mais aussi juste avant puis à la relance, pour ne pas uniquement se focaliser sur la V-max qu'elles peuvent atteindre mais sur la manière d'y parvenir et de maintenir la vitesse la plus élevée possible dans les portions sinueuses.

Ce casse-tête promet d'être l'un des grands enjeux de cette saison qui approche. Les équipes techniques ont maintenant un petit mois pour potasser, puis les 22 pilotes titulaires feront leur retour en piste les 11 et 12 mars pour deux dernières journées de test de pré-saison, cette fois au Portugal.