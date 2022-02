Test Sepang, J2 - Bastianini inatteignable après la pluie

C'est avec le meilleur temps d'une moto de 2021 que se sont conclus les premiers essais officiels de 2022. Enea Bastianini, qui passe cette année d'une Ducati de 2019 à la version de la saison dernière, a profité d'une machine déjà au point, dominatrice il y a quelques mois, pour prendre l'avantage dans un début de journée qui s'est apparenté à une séance qualificative grandeur nature, avec des machines équipées de pneus tendres et les meilleures conditions de piste possibles.

Avec un chrono de 1'58"131, le pilote Gresini a battu le record de la piste, établi lors de ces mêmes essais il y a trois ans par la Ducati (déjà) de Danilo Petrucci. Il a devancé d'un cheveu Aleix Espargaró et une Aprilia déjà très en vue cette semaine, avant de stopper sa journée avec l'arrivée de la pluie, à l'heure de midi.

Après une averse intense à 13h30, la pluie s'est affaiblie jusqu'à complètement cesser, et la piste s'est rapidement asséchée dans la chaleur de Sepang au point de permettre le retour en piste d'un grand nombre de pilotes dans la dernière heure de la séance. Durant l'après-midi, seuls quelques téméraires s'étaient risqués à prendre le guidon en pneus rainurés afin de poursuivre leur travail et leur prise en main de leur machine, chaque constructeur ayant apporté en Malaisie une grande quantité de pièces à évaluer.

En quête de temps de piste après la première journée afin de poursuivre ce travail de fond sur la nouvelle Ducati, Pecco Bagnaia a bouclé 19 tours après 14h, faisant de lui le plus actif de l'après-midi avec Marco Bezzecchi (le rookie qui s'en sort le mieux, sur la Ducati de 2021), Darryn Binder (à la découverte de la Yamaha de 2021) et Andrea Dovizioso (au guidon de la Yamaha d'usine). Logiquement, la hiérarchie n'a toutefois pas changé par rapport à ce qu'elle était à l'heure de la pause déjeuner. Toujours très serré, le classement voit 20 pilotes contenus en à peine plus d'une seconde !

S'il est toujours difficile d'interpréter le potentiel des uns et des autres à la simple lecture d'un classement d'essais privés, il apparaît néanmoins que cinq constructeurs figurent aux huit premières places, alors que KTM n'a pu placer aucune de ses quatre machines plus haut que le 15e rang en dépit d'une demi-seconde de retard seulement. La déception était notable dès samedi dans le clan de Mattighofen, après une saison 2021 déjà difficile.

Chez Yamaha, on attend mieux également et Fabio Quartararo n'a pas caché ne pas avoir trouvé la puissance qu'il attendait en testant le nouveau moteur de la M1. Le travail se poursuit cependant sur l'aéro pour tenter de grappiller de la vitesse de pointe, un domaine exploré globalement par l'ensemble du plateau avec de nombreuses comparaisons de solutions d'un garage à l'autre.

Pour tous, cependant, il s'agit à présent de faire le tri dans les données recueillies, de sélectionner les nouveautés à conserver pour le championnat à venir et de définir ainsi un package qu'il faudra peaufiner et optimiser au maximum lors des prochains essais. Les pilotes MotoGP seront pour cela bientôt de retour en piste, puisque le paddock se transfère à présent vers l'Indonésie pour découvrir le circuit de Mandalika. Une nouvelle séance, la dernière de cette pré-saison déjà, s'y déroulera de vendredi à dimanche.

Test Jerez - Jour 2

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 E. Bastianini Ducati 1'58"131 25 2 A. Espargaró Aprilia +0"026 38 3 J. Martín Ducati +0"112 27 4 Á. Rins Suzuki +0"130 37 5 M. Viñales Aprilia +0"130 42 6 P. Bagnaia Ducati +0"134 49 7 F. Quartararo Yamaha +0"182 54 8 M. Márquez Honda +0"201 49 9 J. Zarco Ducati +0"282 47 10 P. Espargaró Honda +0"289 50 11 L. Marini Ducati +0"299 37 12 J. Mir Suzuki +0"398 35 13 T. Nakagami Honda +0"476 42 14 J. Miller Ducati +0"514 38 15 M. Oliveira KTM +0"570 32 16 M. Bezzecchi Ducati +0"579 46 17 Á. Marquez Honda +0"669 57 18 B. Binder KTM +0"885 40 19 R. Fernández KTM +1"049 24 20 F. Di Giannantonio Ducati +1"066 39 21 C. Crutchlow Yamaha +1"131 31 22 A. Dovizioso Yamaha +1"153 55 23 R. Gardner KTM +1"217 35 24 F. Morbidelli Yamaha +1"234 38 25 D. Binder Yamaha +1"726 55 26 S. Guintoli Suzuki +1"865 44 27 T. Tsuda Suzuki +7"547 4