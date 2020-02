Test Sepang, J2 - Miller leader d'une matinée ultra serrée

À l'instar de vendredi, les pilotes ont rapidement investi la piste pour cette deuxième journée d'essais à Sepang. Álex Rins a immédiatement affiché ses intentions en s'installant au sommet de la feuille des temps, avant d'y être remplacé par un Aleix Espargaró qui, comme hier, a d'emblée été chercher de très bons tours. Très vite, toutefois, le pilote Aprilia a dû céder à nouveau les rênes à une Suzuki, mais cette fois celle de Joan Mir.

Le jeune Majorquin a alors entamé un duel contre la KTM de Pol Espargaró, qui s'est installé à son tour aux commandes en enregistrant le premier chrono du jour en 1'58. Alors que cette fenêtre n'avait été atteinte que par les machines du team Petronas durant la première journée d'essais, plusieurs pilotes allaient montrer leur capacité à s'y installer dès ce début de matinée dans la lignée d'Espargaró et la référence établie hier par Fabio Quartararo allait bien vite être battue.

Sous le nez de Valentino Rossi, alors troisième, Mir a réussi à répondre à Espargaró et à se réapproprier la place de tête, qu'il occupait au terme de la première heure en 1'58"731. Une vingtaine de minutes plus tard, et alors qu'il avait bouclé 15 tours depuis le début de cette journée, Jack Miller est parvenu à se hisser à son tour en première position, avec un chrono de 1'58"641, destiné à résister un moment.

Derrière lui, Álex Rins puis Franco Morbidelli sont passés à leur tour sous les 1'59 et se sont intercalés entre la Ducati de l'Australien et la KTM d'Espargaró, toujours solidement installé dans le premier groupe alors qu'il poursuit son travail notamment sur le châssis hybride conçu par le constructeur autrichien. Un peu plus loin, Marc Márquez (1'59"097) et Maverick Viñales (1'59"107) ont pris un léger avantage sur Rossi (1'59"155).

Quartararo sur la Yamaha 2020

Auteur du meilleur temps hier, Fabio Quartararo ne s'est pas fait prier pour enfourcher dès les premières minutes de cette journée la M1 de 2020, dont il a certainement rêvé toute la nuit. D'abord classé modestement, il a fait son entrée dans le top 10 peu avant 13h, en s'installant à 0"002 de Rossi et à 0"050 de Viñales. Les pilotes Yamaha disposant de la dernière machine en date formaient alors un tir groupé, tous chronométrés en 1'59"1, néanmoins la première M1 était à ce stade celle, moins évoluée, de Morbidelli, troisième en 1'58"831.

Alors que la piste était désertée par quasiment tous les pilotes, Viñales a produit un run solide et impressionnant aux alentours de 13h30. Le pilote Yamaha a enchaîné plusieurs tours en 1'59"0, prenant au passage l'avantage sur Márquez à la sixième place, puis au cœur de cette série il a réussi à atteindre à son tour les 1'58 et s'est hissé en quatrième position (1'58"893) entre Morbidelli, stoppé par une chute, et Rins.

Alors que cette deuxième journée en est à sa moitié, Jack Miller occupe donc toujours la tête du classement, avec trois dixièmes d'amélioration par rapport au meilleur temps d'hier. Il devance Joan Mir de neuf centièmes. Vient ensuite Franco Morbidelli un dixième plus loin, puis un Maverick Viñales très actif en cette mi-journée. Le classement reste très compact, le 15e pilote le plus rapide se trouvant à moins de huit dixièmes du leader, si bien que Johann Zarco n'occupe pour l'heure que la 19e position mais à 1"184 de Miller. Les pilotes officiels Ducati, eux, n'occupent que la 11e et la 13e places, mais semblent impliqués dans un gros travail de tests de carénages à ce stade de la journée.

Test Sepang - Jour 2 - 14h