Test Sepang, J1 - Aleix Espargaró frappe le premier

C'est sous un franc soleil que ce premier test officiel de l'année 2022 a débuté à Sepang, circuit sur lequel les pilotes du MotoGP n'avaient plus roulé depuis deux ans. L'occasion de tester les nouvelles motos et de nombreuses pièces que les constructeurs envisagent de lancer cette année, à un mois du début de la saison au Qatar.

Aleix Espargaró, déjà en piste mercredi puisque les pilotes Aprilia avaient le droit de participer au Shakedown Test grâce aux concessions règlementaires dont bénéficie la marque italienne, n'a eu besoin que de neuf tours pour prendre la tête avec un chrono de 1'56"371, à seulement 0"068 du record de la piste, la pole de Fabio Quartararo lors du dernier GP de Malaisie en 2019. Aucun pilote n'a fait mieux dans la matinée.

À la mi-journée, l'aîné des frères Espargaró devance Enea Bastianini, en piste sur la Ducati version 2021 aux couleurs du team Gresini, et Álex Rins. La Suzuki est équipée d'une nouvelle version du moteur 2022, déjà testé plusieurs fois par la marque l'an dernier, et d'évolutions sur le holeshot device arrière, le bras oscillant, les suspensions et le carénage, notamment pour améliorer le refroidissement. Pol Espargaró est le meilleur représentant de Honda au quatrième rang, devant Joan Mir.

Pour son retour après la blessure qui lui a fait manquer les deux dernières courses de la saison 2021, Marc Márquez a pu enchaîner les tours sans difficulté. L'Espagnol a connu la première chute de la journée mais a vite pu regagner son garage. L'une des Honda à sa disposition est dotée des ailerons utilisés en course la saison passée, afin de faire des comparaisons dont il a été privé en manquant le test de Jerez en novembre dernier.

Fabio Quartararo

Maverick Viñales pointe au septième rang devant Johann Zarco, mieux placé des pilotes disposant de la Ducati version 2022. Le top 10 est complété par deux pilotes Yamaha, l'essayeur Cal Crutchlow et le Champion du monde Fabio Quartararo. Takaaki Nakagami, 11e, devance Miguel Oliveira, qui a évalué une KTM dotée d'imposants appendices aérodynamiques à l'avant du carénage, composés de quatre ailettes sur chaque côté de la moto. La prise d'air a également été modifiée.

Pecco Bagnaia s'est fait discret. Le dauphin de Quartararo au championnat 2021 n'est que 14e après les quatre premières heures d'essais. Jack Miller est encore plus loin, à la 21e place, après avoir rencontré un problème technique. L'Australien est devancé de trois positions par Marco Bezzecchi, meilleur rookie du classement.

Marc Márquez n'est pas le seul pilote à être parti à la faute dans cette première matinée, Álex Rins et Brad Binder étant eux aussi tombés.

Test Jerez - Jour 1 - Chronos à 14h00

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 A. Espargaró Aprilia 1'58"371 22 2 E. Bastianini Ducati +0"267 29 3 A. Rins Suzuki +0"969 48 4 P. Espargaró Honda +0"982 31 5 J. Mir Suzuki +1"044 42 6 M. Márquez Honda +1"051 35 7 M. Viñales Aprilia +1"055 39 8 J. Zarco Ducati +1"120 34 9 C. Crutchlow Yamaha +1"187 30 10 F. Quartararo Yamaha +1"296 40 11 T. Nakagami Honda +1"401 42 12 M. Oliveira KTM +1"574 39 13 J. Martín Ducati +1"578 31 14 P. Bagnaia Ducati +1"656 37 15 B. Binder KTM +1"665 29 16 A. Márquez Honda +1"677 43 17 F. Morbidelli Yamaha +1"736 37 18 M. Bezzecchi Ducati +1"877 32 19 A. Dovizioso Yamaha +1"971 34 20 R. Fernández KTM +2"176 41 21 J. Miller Ducati +2"394 31 22 R. Gardner KTM +2"415 38 23 F. Di Giannantonio Ducati +2"686 25 24 D. Binder Yamaha +3"034 24 25 S. Guintoli Suzuki +3"085 22 26 L. Marini Ducati +4"200 14 27 L. Savadori Aprilia - 0 28 T. Tsuda Suzuki - 0