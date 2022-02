Test Sepang, J1 - Les Aprilia au sommet, deux chutes pour Márquez

Après deux mois de vacances suivies de préparatifs dans la coulisse, le monde du MotoGP a repris le chemin des circuits et plus précisément celui de Sepang, pour le premier test officiel de l'année. Les pilotes titulaires, qui n'avaient plus roulé depuis la séance organisée à Jerez au mois de novembre, ont pu travailler sur les motos 2022 et évaluer les nouveautés préparées par les constructeurs.

Le classement de la mi-journée, avec un Aleix Espargaró aisément en tête, est longtemps resté inchangé, les pilotes étant peu nombreux à s'aventurer en piste en début d'après-midi. Ce n'est que dans la dernière heure que le top 10 s'est à nouveau animé, mais le chrono du pilote Aprilia est resté invaincu.

Maverick Viñales est remonté au deuxième rang en fin de journée, confirmant la bonne forme d'une RS-GP encore profondément modifiée cette année, mais il ne faut pas oublier que le duo d'Aprilia est parti avec une longueur d'avance en participant au Shakedown Test disputé plus tôt dans la semaine, grâce aux concessions règlementaires accordées à la marque de Noale.

Álex Rins a pris la troisième place au dernier moment. Ce week-end, Suzuki a prévu de tester une nouvelle version de son moteur, un holeshot device revu à l'arrière et différentes évolutions sur le carénage et les suspensions. Enea Bastianini a signé un beau quatrième temps avec sa Ducati version 2021 engagée par le team Gresini, désormais séparé d'Aprilia. Johann Zarco a été le mieux placé des pilotes qui auront la nouvelle Desmosedici cette année, à la cinquième place, devant Fabio Quartararo. Le Champion du monde en titre a devancé Joan Mir.

Marc Márquez

Auteur du huitième temps, Marc Márquez, qui a fait un retour remarqué et a confirmé sa volonté de conserver son style agressif avec deux chutes, la première au virage 9 en tout début de journée, la seconde au virage 15 à une demi-heure de la fin de la séance. L'Espagnol a devancé son compatriote et coéquipier Pol Espargaró. Marco Bezzecchi a complété le top 10 grâce à une amélioration à quelques minutes de la fin de la séance.

Cal Crutchlow a signé le 11e temps. Le pilote d'essais de Yamaha a devancé Takaaki Nakagami et Raúl Fernández. KTM est la seule marque à n'avoir aucun pilote parmi les dix premiers et son pilote officiel le mieux placé a été Brad Binder, à la 14e position. Miguel Oliveira a évalué des nouveautés aérodynamiques à l'avant de sa moto, avec un élément composé de quatre ailettes sur chaque côté. Les pilotes Ducati officiels sont restés discrets, avec Pecco Bagnaia 19e et Jack Miller 22e.

En plus de celles de Marc Márquez, quatre chutes sans conséquence sont venues troubler la journée, au virage 3 pour Miguel Oliveira, au huitième pour Brad Binder et dans le suivant pour Álex Rins et Darryn Binder.

Test Jerez - Jour 1

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 A. Espargaró Aprilia 1'58"371 42 2 M. Viñales Aprilia +0"013 56 3 Á. Rins Suzuki +0"100 72 4 E. Bastianini Ducati +0"267 44 5 J. Zarco Ducati +0"575 59 6 F. Quartararo Yamaha +0"631 57 7 J. Mir Suzuki +0"696 68 8 M. Márquez Honda +0"916 62 9 P. Espargaró Honda +0"982 64 10 M. Bezzecchi Ducati +1"097 49 11 C. Crutchlow Yamaha +1"187 47 12 T. Nakagami Honda +1"263 62 13 R. Fernández KTM +1"311 69 14 B. Binder KTM +1"413 58 15 Á. Marquez Honda +1"542 65 16 M. Oliveira KTM +1"574 60 17 J. Martín Ducati +1"578 49 18 L. Marini Ducati +1"595 52 19 P. Bagnaia Ducati +1"656 61 20 F. Di Giannantonio Ducati +1"676 42 21 F. Morbidelli Yamaha +1"736 61 22 J. Miller Ducati +1"806 55 23 A. Dovizioso Yamaha +1"971 60 24 R. Gardner KTM +2"099 60 25 D. Binder Yamaha +2"447 45 26 S. Guintoli Suzuki +3"019 46 27 L. Savadori Aprilia +6"014 15 28 T. Tsuda Suzuki 0