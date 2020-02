Test Sepang, J1 - Quartararo leader avant la pluie

Après une matinée plutôt active à Sepang, les essais ont été mis sur pause par le passage d'une forte averse en tout début d'après-midi. Le soleil a très vite repris ses droits après une vingtaine de minutes de pluie, mais il a ensuite fallu attendre près d'une heure et demie avant de voir les motos réinvestir la piste petit à petit.

À une heure et demie de la conclusion de cette journée, les essais avaient repris avec la même intensité que ce matin, toutefois la présence récalcitrante de quelques traces d'humidité et l'évolution des conditions par rapport à la matinée n'ont pas permis d'abaisser les performances réalisées plus tôt dans la journée. C'est donc sur un doublé des pilotes Petronas que se termine cette première journée du test de Sepang, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli ayant tous deux tourné en 1'58, avec 51 millièmes d'écart entre eux.

Seuls pilotes à avoir pu passer sous la barre des 1'59 au tour, ils devancent la Suzuki au look vintage d'Álex Rins. Vient ensuite le premier représentant du clan Honda dans ce classement, Cal Crutchlow. Alors que Marc Márquez est limité par une épaule encore convalescente, le pilote anglais dispose de trois motos pour cette séance, mais après une matinée très intense il n'a pratiquement pas roulé cet après-midi. Le porteur du #93 n'a quant à lui bouclé que trois tours après 14h, et Alex Márquez n'a pas repris la piste.

Au gré de plusieurs améliorations, Jack Miller a grappillé les centièmes (0"092 au total) dans la dernière demi-heure, sans que cela ne modifie sa cinquième place au classement, même s'il s'est rapproché à deux millièmes de Crutchlow. Le pilote Pramac devance Maverick Viñales sur la Yamaha, puis Aleix Espargaró qui s'est maintenu à une bonne septième place grâce à son excellent début de journée. Il devance toujours son frère, Pol, sur la KTM.

Joan Mir a amélioré son temps de 0"037, ce qui lui a permis de prendre l'avantage sur Valentino Rossi pour un petit millième. Andrea Dovizioso a gagné un dixième et s'est ainsi positionné devant Marc Márquez, alors qu'ils sont 14 à avoir tourné dans la même seconde que le leader du jour. Juste en dehors de cette zone, Miguel Oliveira a lui progressé, de 0"183, mais la plus forte amélioration est à mettre au profit de Johann Zarco qui a gagné 0"869 en comparaison de sa performance de ce matin. Pour sa première journée au guidon d'une Ducati, le Français en termine donc à la 19e place.

Test Sepang - Jour 1 - 18h