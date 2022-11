Test Valence - Le duo Aprilia en tête devant Martín à la mi-journée

La saison 2022 à peine terminée, la nouvelle était déjà dans l'air sur le circuit de Ricardo Tormo ce mardi matin, avec le lancement du premier test d'intersaison 2023. Jusqu'à présent réalisé sur deux journées, il a cette fois été réduit à un seul jour, obligeant les équipes à repenser leur programme d'essais et à le condenser.

Pour autant, il n'y avait pas foule à l'ouverture de la pitlane à 9h30. Seul Michele Pirro, pilote d'essais de Ducati, est entré en piste au guidon de la Desmosedici de Pecco Bagnaia. Après six tours et un temps de référence réalisé en 1'34"972, l'Italien est rentré au box. Pour rappel, le meilleur chrono du week-end réalisé en qualifications par Jorge Martín était de 1'29"621.

Fabio Quartararo a pris le relais à 9h45 avec le nouveau prototype de sa M1, sur lequel un gain important de puissance est espéré et attendu, condition sine qua none aux yeux du Français afin de pouvoir se battre à armes égales avec les Ducati l'an prochain. La seconde machine rouge est par ailleurs entrée en piste, toujours aux mains de Pirro qui effectuait simplement le shakedown des machines, tandis que Pecco Bagnaia et Enea Bastianini n'étaient toujours pas en combinaison, comme une grande partie des pilotes.

Quartararo a effectué sept tours et est à son tour revenu aux stands avec un meilleur temps en 1'31"903. Pendant ce temps, Joan Mir effectuait ses premiers tours au guidon de la RC213V dans un look entièrement noir, son contrat avec Suzuki ne lui permettant pas encore de porter les couleurs de Honda, tout comme son ancien coéquipier Álex Rins. D'abord à 3"4 du chrono du pilote Yamaha, l'Espagnol a enchaîné les tours pour se rapprocher à 1"9.

Au bout d'une heure, plusieurs pilotes sont à leur tour entrés en piste et ont commencé à faire descendre les chronos. Maverick Viñales s'est ainsi emparé de la première place avec un temps de 1'30"715 devant Marc Márquez, Jorge Martín et Johann Zarco, reléguant Fabio Quartararo au cinquième rang.

Entre nouveautés et inspirations mutuelles

Le #93 arborait des ailerons de requin sur sa moto, déjà essayés par Honda lors du Grand Prix d'Australie le mois dernier et inspirés par ceux amenés par Ducati lors du GP de Grande-Bretagne début août. Conscient de son retard en matière d'aérodynamisme, le constructeur japonais doit trouver des solutions pour 2023 et ces ailerons pourraient en faire partie si les pilotes ressentent une amélioration. Le pilote espagnol disposait également d'un nouvel embrayage sur l'une des trois motos à sa disposition.

Les ailerons de requin sur la Honda RC213V

À 10h30, l'intégralité du plateau était en piste, excepté Aleix Espargaró, le duo Ducati officiel et les pilotes VR46 Luca Marini et Marco Bezzecchi. Il a fallu encore presque une heure avant que tous ne se mettent à rouler. Bastianini a par ailleurs été le dernier à sortir de son box, mais a immédiatement été rapide, se plaçant parmi les premiers du classement. Après deux saisons passées à rouler sur une ancienne version de la Desmosedici, il bénéficie enfin du dernier modèle et de ses ultimes nouveautés.

À la mi-séance, Johann Zarco était en tête du classement avec un chrono de 1'30"626. Le Français disposait d'un tout nouveau carénage sur sa machine, plus large sur la partie basse, qui n'est pas sans rappeler celui utilisé par Aprilia cette saison. Fabio Quartararo essayait lui aussi un nouveau carénage pour Yamaha, inspiré par celui de Ducati avec deux ailettes assez conséquentes à l'avant, ainsi que les fameux ailerons de requin. Le clan d'Iwata disposait également d'un nouveau châssis, en plus de son nouveau moteur et de son nouveau package aérodynamique, l'ensemble ayant déjà été essayé par Cal Crutchlow à Jerez.

Zarco devançait Maverick Viñales ainsi que Luca Marini, Enea Bastianini et Aleix Espargaró. Marc Márquez, Jorge Martín, Fabio Quartararo, Pol Espargaró et Marco Bezzecchi complétaient le top 10. De retour chez KTM, Espargaró était par ailleurs le meilleur représentant de la marque et affichait sa vitesse après deux saisons particulièrement difficiles chez Honda.

Binder était 11e et essayait les nouveautés apportées par KTM après avoir effectué un premier run au guidon de la moto avec laquelle il a disputé la course dimanche, qui dispose notamment d'un nouveau châssis apporté dès le début du Grand Prix. Lui et les trois autres pilotes du constructeur pouvaient compter sur la présence de Dani Pedrosa, essayeur de la marque, qui était présent dans le box pour suivre l'évolution du test et apporter ses conseils, sans pour autant rouler.

Fraîchement titré Champion du monde, Pecco Bagnaia était 13e, devant Miguel Oliveira, qui découvrait l'Aprilia. Les autres pilotes qui ont changé de machine étaient pour leur part plus loin. Álex Márquez sur Ducati était 17e, Jack Miller sur KTM 18e, Joan Mir sur Honda 19e, Raúl Fernández sur Aprilia 21e, Álex Rins sur Honda 22e et le rookie Augusto Fernández 23e et dernier.

Lire aussi : Les pilotes découvrent leurs nouvelles motos et équipes à Valence

Jorge Martín s'est ensuite emparé de la première place durant de longues minutes avant d'être passé par Maverick Viñales, qui a roulé en 1'30"325. À une heure de la fin de la matinée, ce dernier menait toujours aux côtés de son coéquipier Aleix Espargaró, ce qui reléguait Jorge Martín en troisième position. Luca Marini, Johann Zarco, Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira, Enea Bastianini et Brad Binder suivaient au classement. Pecco Bagnaia était 12e et Fabio Quartararo 15e.

Les places ont ensuite peu bougé jusqu'à la coupure de la mi-journée, et c'est le duo Aprilia emmené par Maverick Viñales, qui a terminé en tête. Jorge Martín suivait juste derrière, premier d'un quatuor de Ducati complété par Enea Bastianini, Luca Marini et Johann Zarco. Fabio Quartararo était 11e et auteur du plus grand nombre de tours réalisés sur l'ensemble de la matinée (60).

À noter que l'ensemble des pilotes passe un contrôle médical obligatoire tout au long de la journée, condition imposée par la FIM afin d'obtenir leur licence de Grand Prix pour l'an prochain.

Test Valence - Le classement à 13h30