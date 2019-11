Test Valence, J1 - Quartararo leader malgré une chute

C'est par des conditions comparables à celles du week-end de Grand Prix, sous un froid soleil automnal, que les pilotes MotoGP ont pris la piste ce mardi pour entamer leurs essais d'intersaison. En présence de pilotes d'essais Honda, KTM, Ducati et Aprilia, les titulaires de la saison 2020 (à l'exception de Pecco Bagnaia, blessé), ont pris la piste pour commencer à préparer le prochain championnat, certains avec beaucoup de nouveautés à évaluer.

La matinée avait été interrompue à deux reprises sur drapeau rouge, après les chutes de Bradley Smith et de Marc Márquez. Cet après-midi, c'est Fabio Quartararo qui a provoqué sa nouvelle sortie, lorsqu'il a perdu le contrôle de sa Yamaha dans le virage 10. Malmené dans le bac à gravier, le Français a toutefois échappé à toute blessure, malgré quelques douleurs aux côtes, et il termine même sa journée en tête du classement.

Très actif, avec un total de 82 tours, Quartararo a pris les commandes de la séance en 1'30"163 cet après-midi, avant sa chute. Par la suite, il a vu Maverick Viñales se rapprocher lorsque celui-ci a chaussé un pneu tendre, au guidon de la version la plus évoluée de sa Yamaha. L'Espagnol n'a toutefois pas pu descendre sous les 0"164 de retard et la domination de la M1 satellite n'a pas été remise en question. Franco Morbidelli s'est maintenu à la troisième place grâce au temps signé ce matin, si bien que c'est à nouveau avec un triplé Yamaha que se termine cette journée.

Andrea Dovizioso s'est classé quatrième de cette journée. Le pilote Ducati a continué à travailler avec les nouveautés 2020, moteur et châssis, et le premier bilan semble positif, avec des progrès notés en entrée de virage. En revanche, son coéquipier, Danilo Petrucci, n'a pas été en mesure de prendre part à ce programme aujourd'hui car il a dû rapidement renoncer, souffrant de l'épaule après sa chute en course, dimanche.

On trouve ensuite les deux Suzuki, de Joan Mir et Álex Rins, qui ont pu tester aujourd'hui le moteur 2020. On notera qu'un problème technique a poussé Mir à rentrer au stand en début d'après-midi. Ils devancent la KTM de Pol Espargaró, qui se tient dans un mouchoir de poche au classement avec la deuxième GSX-R et la M1 de Valentino Rossi. Le top 10 est complété par Jack Miller, dont la journée s'est terminée tôt mais a semblé positive, malgré le fait que l'Australien ait eu moins de nouveautés à tester que les autres pilotes Ducati.

Ces essais se poursuivront mercredi, de 10h à 17h.

Test Valence, J1 - Classement à 17h

(r) rookie ; (t) pilote d'essais