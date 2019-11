Test Valence, J2 - Les Yamaha restent au sommet

La deuxième journée du test de Valence s'est déroulée dans des conditions stables, un peu plus clémentes que celles des derniers jours grâce à un léger gain de température. Il a toutefois fallu attendre près d'une heure avant de voir les premières MotoGP en piste ce matin, mais les équipes sont vite entrées dans le vif du sujet pour reprendre les essais entamés hier.

Cette journée a été marquée par plusieurs problèmes techniques, à l'image de l'incendie qui s'est déclaré sur l'Aprilia d'Andrea Iannone, provoquant une longue interruption au drapeau rouge. S'il est resté placide sur le moment, aidant un commissaire à éteindre le feu en tenant sa moto pourtant ravagée par les flammes, le pilote italien n'a rien caché de sa colère lorsqu'il est rentré au stand. Une séance décidément bien difficile pour Aprilia, alors qu'aucune nouveauté substantielle n'est disponible pour le moment et que l'équipe se dédie principalement à l'électronique.

Plus tard, Valentino Rossi a dû s'arrêter alors que de la fumée s'échappait de sa M1. Ce matin, ce sont les pilotes Honda Stefan Bradl et Marc Márquez qui ont été bloqués, en l'occurrence en voulant quitter son stand avec l'évolution de la RC213V dans le cas du Champion du monde. Quelques chutes ont également émaillé cette journée, pour Iker Lecuona, Pol Espargaró, Cal Crutchlow ou encore Brad Binder.

Márquez face aux Yamaha

Du côté des chronos, alors qu'il a longtemps interrompu ses essais Maverick Viñales les a repris dans l'après-midi et a mené un time attack qui l'a placé au sommet du classement, avec le premier temps de la semaine en 1'29. Ce matin, c'est Marc Márquez qui a mené la feuille des temps avec un temps de 1'30"950 établi durant son premier run, au guidon de la version 2019 de la Honda, avant la prise de pouvoir de Franco Morbidelli peu avant midi (1'30"803).

Passé cette fois au guidon de la moto de 2020 avec laquelle il a chuté hier, le pilote Repsol Honda a répliqué en 1'30"664 et c'est ensuite Fabio Quartararo qui s'est porté en tête en 1'30"591. Au guidon de la Yamaha satellite, le Français a encore abaissé la référence en tournant en 1'30"013, un temps plus rapide que celui qui dominait hier et qui a résisté jusqu'au retour de Viñales en fin de journée. Le pilote espagnol n'a plus été battu dans les dernières minutes de la séance et, avec le troisième temps de Franco Morbidelli, c'est encore sur un triplé Yamaha que s'est conclue cette journée.

Le quatrième temps revient à Cal Crutchlow, malgré sa chute cet après-midi. Le pilote LCR a poursuivi son travail de comparaison entre la version actuelle de la Honda et le prototype proposé par la marque. Les pilotes Suzuki disposaient eux aussi de nouveautés notables, puisqu'une évolution de moteur leur était proposée, et on les retrouve en cinquième et sixième positions au terme de cette journée, devant Marc Márquez. Alors que KTM a fait débuter un nouveau châssis et mené une séance très convaincante, Pol Espargaró s'est classé huitième devant Valentino Rossi, comme hier détaché des autres pilotes Yamaha.

Les premières Ducati ne sont que dixième et 11e. Alors que Danilo Petrucci est au repos à cause d'une tendinite, le constructeur a confié son programme d'essais à Jack Miller. L'objectif de ce test était de travailler en pneus très usés, afin de simuler les conditions de course, et d'évaluer des nouveautés moteur mais surtout un nouveau châssis qui a beaucoup plu à Andrea Dovizioso lors de sa première prise de contact. Rappelons que le clan Ducati est également privé de Pecco Bagnaia, blessé.

Álex Márquez poursuit son apprentissage et c'est ainsi qu'on l'a vu rouler avec Cal Crutchlow et avec son frère. Il s'est cette fois classé 20e, alors que la dernière position revient à un autre rookie, Brad Binder, resté en piste longuement avant de chuter en toute fin de journée. Le meilleur temps parmi les débutants revient toutefois à Iker Lecuona, 15e.

Les pilotes MotoGP seront de retour en piste la semaine prochaine, pour un dernier test organisé lundi et mardi à Jerez avant la pause hivernale.

Test Valence, J2 - Classement à 17h

(r) rookie ; (t) pilote d'essais