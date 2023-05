Tests radio en MotoGP : priorité à la sécurité et au confort

Le MotoGP a profité du test de Jerez, lundi, pour avancer sur les essais concernant la mise en place de communications radio. Le chemin est encore long avant que le projet ne se concrétise, après un premier test à Misano en 2020, et désormais ce sont deux nouveaux systèmes qui sont à l'étude : l'un autour de l'oreille du pilote, l'autre directement dans l'oreille.

L'objectif demeure d'améliorer la communication entre la direction de course et les pilotes, avec des messages envoyés dans un seul sens, et ils sont plusieurs à s'y être essayés sur la piste espagnole. Fabio Quartararo était l'un d'entre eux, et il admet pour le moment que, malgré une intention évidemment louable, il a plutôt trouvé l'expérience perturbante.

"C'était non-stop ! C'étaient trois tours où [j'entendais] 'drapeau rouge, drapeau rouge, drapeau rouge !'", raconte le Champion du monde 2021. "C'était bien et je pense que s'ils arrivent à l'utiliser d'une bonne manière, ça peut être bon, ça peut être sûr. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir beaucoup de monde qui parle là-dedans, ça doit juste être en cas d'urgence. C'est difficile, évidemment, parce que quand on roule et qu'on entend quelque chose... Dans mon premier tour, ça m'a fait un peu bizarre. Mais on peut évidemment l'utiliser pour la sécurité et surtout pour des drapeaux rouges ou une moto au milieu de la piste, ça peut être utile."

Le Français perçoit tout de même un intérêt évident en cas de danger majeur, rappelant que "le tableau de bord, on ne le regarde jamais". Être prévenu "dans les cas vraiment importants" peut donc prendre tout son sens, le pilote Yamaha citant plus précisément "les cas où on a un drapeau rouge, ou de l'huile sur la piste".

Surtout, l'ergonomie de l'appareillage demeure très largement perfectible. "Ça n'était pas dans l'oreille, on entendait très bien et c'était petit", décrit-il. "Ça pesait quelques grammes. Par contre, c'était inconfortable donc il faut qu'ils travaillent sur le système, parce que là j'ai dû mettre l'écouteur puis un bandeau sur la tête pour que ça tienne. C'était un prototype et je pense que c'était bien pour un premier test."

Johann Zarco estime que le bruit est un vrai sujet en MotoGP.

Dans l'immédiat, le MotoGP se concentre uniquement sur l'apport sécuritaire d'un tel système radio. L'idée, à terme, serait qu'il soit équipé d'un GPS afin de pouvoir réagir vite en informant le pilote lorsqu'il arrive sur une zone sous drapeau jaune ou glissante. Dans les années à venir, la voie pourrait toutefois s'ouvrir vers un développement plus poussé, jusqu'à un échange dans les deux sens.

Les avis sont toutefois contrastés sur le sujet, et Johann Zarco est par exemple partisan des informations visuelles sur le tableau de bord plutôt que par radio. En revanche, le sujet peut selon lui être intéressant et s'élargir à l'inconfort auditif des pilotes sur leur machine.

"On a déjà beaucoup d'informations sur le tableau de bord", estime-t-il. "Je pense que les pilotes peuvent lire le tableau de bord, même si c'est assez difficile et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si on se sent bien sur la moto, on peut le regarder. Je suis plus favorable à ça qu'à avoir des informations dans des oreillettes. Il y a aussi le bruit des motos. Il faudrait peut-être développer le casque pour le transformer en casque Bose avec une réduction du bruit autour."

"Notre moto, on l'entendra toujours ! Une réduction de bruit apporte du confort pour le cerveau donc c'est mieux pour la concentration. On verra comment on peut entendre les autres. Peut-être que s'il y a beaucoup moins de bruit, on ne pourra plus entendre les autres. Ça serait peut-être plus difficile. Mais sur notre moto, si on a moins de moto, ça sera déjà assez bien, juste pour la santé des organismes !"

Avec Léna Buffa et Vincent Lalanne-Sicaud



