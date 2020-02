Le GP de Thaïlande aura lieu malgré le coronavirus

Deuxième manche du calendrier MotoGP 2020, le Grand Prix de Thaïlande se disputera bien du 20 au 22 mars prochain, malgré l'épidémie de coronavirus. Le ministère des Sports thaïlandais a confirmé que le Grand Prix pouvait avoir lieu sans aucun problème, après avoir consulté le ministère de la Santé.

La Thaïlande est le pays où les patients infectés par le coronavirus se remettent le mieux, notamment grâce aux mesures préventives mises en place et aux soins qui leurs sont apportés. L'épidémie, qui a débuté en décembre 2019 en Chine, a déjà provoqué le report du Grand Prix de Chine de Formule 1, qui était prévu au mois d'avril à Shanghai. Une nouvelle date n'a toujours pas été annoncée. La manche chinoise de Formule E, à Sanya, a elle aussi été remise à une date ultérieure.

Deux semaines après le Grand Prix du Qatar, le Chang International Circuit accueillera le troisième Grand Prix de Thaïlande de l'Histoire du MotoGP. Alors qu'elle avait eu lieu en fin de saison pour ses deux premières éditions, la course se déroulera au mois de mars et constituera le second rendez-vous de la saison.

