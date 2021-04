Tito Rabat remplaçant de Jorge Martín à Jerez

Blessé dans une lourde chute le week-end dernier, à Portimão, Jorge Martín souffre de plusieurs fractures à la main et au pied qui, selon toute probabilité, risquent de l'éloigner plusieurs semaines des pistes. Après un premier report lundi, il est opéré ce mercredi matin, et il faudra attendre le verdict des médecins lors des contrôles postopératoires pour en savoir plus quant au délai de sa convalescence.

En attendant, son remplaçant a d'ores et déjà été nommé pour le Grand Prix d'Espagne, qui aura lieu la semaine prochaine à Jerez. Selon les informations de Motorsport.com, c'est Tito Rabat qui a été choisi pour prendre le guidon de la Ducati alignée par Pramac Racing.

D'après les informations de Motorsport.com, Pramac et Ducati ne feront pas appel à Michele Pirro, pilote d'essais et remplaçant habituel dans le clan de Borgo Panigale, afin d'obtenir de nouvelles données de la part d'un pilote qui n'a pas encore piloté la machine, compte tenu de la grande quantité de tests que Pirro a déjà effectués à son guidon.

Rabat a dû quitter le MotoGP à la fin de la saison dernière, après cinq saisons dans la catégorie et notamment trois sur une Ducati du team Avintia. Bien que disposant d'un contrat pour 2021, il a finalement dû laisser sa place à Luca Marini dans l'équipe andorrane, et a pris la direction du WorldSBK. Sa relation avec Ducati est toutefois restée cordiale, et le pilote espagnol a ainsi pu intégrer le team Barni qui lui confie cette saison une Panigale V4R pour ses débuts en WorldSBK.

Après de premiers essais de découverte cet hiver, Rabat doit attendre le 21 mai pour entamer son championnat. Plusieurs reports et annulations ont en effet décalé de trois mois le coup d'envoi de la saison des dérivées de la série, qui devraient enfin entrer en compétition dans un mois sur le MotorLand Aragón. Cela le laissera potentiellement libre de prolonger le remplacement de Martín lors du Grand Prix de France, qui sera disputé deux semaines après l'épreuve de Jerez, mais il ne sera pour le moment confirmé que pour une seule course dans l'attente de connaître l'évolution de la condition du pilote madrilène.

Pour Tito Rabat, 31 ans, ce sont donc des retrouvailles inespérées avec les Grands Prix, lui qui a couru dans le championnat pendant 15 ans et a notamment remporté le titre de Champion du monde Moto2 en 2013, avec 13 victoires à son actif. Adversaire de Johann Zarco dans la catégorie intermédiaire, il a été son coéquipier la saison dernière chez Avintia et le retrouvera à nouveau pour cette manche qu'ils disputeront tous deux sous les couleurs de Pramac Racing.