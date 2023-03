Le titre ? Le moment n'est pas encore venu pour Aprilia

Les réalisations obtenues l'an dernier entraînent pour Aprilia des enjeux nouveaux et la pression inhérente à la confirmation attendue de la part de ses machines. Massimo Rivola pressent une saison 2023 plus intense encore que la précédente, et notamment car les podiums et la victoire décrochés par ses pilotes ont conduit la marque à perdre le bénéfice des concessions que lui accordait le règlement. Il lui faudra donc se caler sur les autres marques d'un point de vue technique (nombre de moteurs et de packages aéro réduits) et d'essais (très limités pour les pilotes titulaires). Mais qu'à cela ne tienne, le patron du programme Aprilia n'a pas peur.

"2023 va probablement être une année encore plus intense que 2022, pour toute une série de raisons. Il est vrai que nous n'avons plus les concessions, mais sincèrement cela ne me fait pas trop peur, parce qu'au fil des années nous avons construit notre force en faisant un pas après l'autre, et nous nous sommes structurés pour cela", explique Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing.

"Le scénario de 2023 est assurément beaucoup plus excitant que celui de 2022. Cela va demander beaucoup plus d'efforts, mais le défi est beaucoup plus grand et la pression va être bien plus forte, mais ça n'est pas ça qui nous fait peur. Je crois que nous allons entamer l'année avec encore plus hargne que l'année dernière, si tant est que ce soit possible", prévient le responsable italien.

Plus de courses et deux nouvelles motos sur la grille

Outre les attentes qui entourent le constructeur après sa forte progression, la nouvelle saison est aussi celle d'importantes nouveautés qui ne seront pas sans impact sur la manière dont Aprilia va gérer son championnat. "C'est une année durant laquelle nous aurons plus de courses et ce seront des doubles courses ; en plus, nous les ferons avec un team satellite alors nous ne faisons pas que doubler, mais nous quadruplons nos efforts", résume le patron d'Aprilia Racing en évoquant l'arrivée des courses sprint le samedi et le partenariat noué avec le team RNF.

"Nous saurons véritablement en fin d'année ce que cela signifie en termes d'efforts pour l'équipe, et surtout pour l'entreprise, mais franchement je suis très optimiste compte tenu des bases que nous avons posées", ajoute-t-il. "Avoir un team satellite et d'autres pilotes, c'est évidemment une opportunité pour s'enrichir personnellement, en tant qu'équipe et en tant qu'entreprise. […] Ce sera sûrement plus chargé, mais au final je ne crois pas ce sera une limite. Je pense que la passion, l'envie de bien faire et de gagner feront que nous ne sentirons pas les efforts."

Dans ce contexte, quel objectif Massimo Rivola fixe-t-il à ses troupes ? "L'objectif pour 2023 est simplement de faire mieux qu'en 2022. Nous avons fait troisième [aux classements constructeurs et teams], nous devons faire deuxième. Nous devons faire en sorte de placer la barre plus haut. C'est un objectif très simple", répond-il. Au championnat des pilotes, on s'en souvient, Aleix Espargaró a perdu la troisième place lors de la dernière course, face à Enea Bastianini.

Il est évident que si vous me demandez si je veux gagner le championnat, c'est oui, mais je ne crois pas que le moment soit venu. Massimo Rivola

"À la fin de la saison 2023, je serai content si nous nous sommes battus pour la victoire lors de différentes courses, et possiblement pour le championnat", ajoute dans une certaine modestie Romano Albesiano, le directeur technique, focalisé sur la confirmation des performances de la RS-GP.

"Il est évident que si vous me demandez si je veux gagner le championnat, c'est oui, mais je ne crois pas que le moment soit venu", reprend Massimo Rivola, "d'autant qu'en 2023 nous allons exploiter le fait d'avoir plus de données sur les caractéristiques de notre moto, y compris de la part d'autres pilotes, et cela va nous faire progresser à la fois pendant l'année, mais aussi pour l'avenir." Une façon subtile d'annoncer qu'Aprilia compte bien consolider sa place parmi les premiers en 2023, pour frapper plus fort encore en 2024.

