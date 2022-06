Toprak Razgatlioglu réalise un test MotoGP au MotorLand Aragón

Après des mois d'attente, Toprak Razgatlioglu y est enfin : il teste ce mardi une Yamaha de MotoGP, récompense qui lui était promise depuis sa superbe campagne de l'an dernier en WorldSBK. Premier à détrôner Jonathan Rea après six titres consécutifs, le pilote turc a ramené Yamaha au sommet du championnat des dérivées de la série 12 ans après Ben Spies.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs de la course moto, celui qui est managé par Kenan Sofuoglu est régulièrement cité pour un transfert en MotoGP, aussi cette récompense toute particulière que lui offre le constructeur n'est pas dénuée d'arrières pensées, chacun y voyant aussi l'opportunité d'une première évaluation du pilote de 25 ans sur la M1.

La possibilité que cela puisse déboucher sur une arrivée en MotoGP dès la saison prochaine a cependant été écartée sans ambiguïté, surtout depuis que le départ du team RNF pour Aprilia a été annoncé. Yamaha n'a tout simplement aucune place à proposer pour 2023, ses deux seuls guidons étant déjà attribués à Fabio Quartararo (sous contrat jusqu'en 2024) et Franco Morbidelli (jusqu'en 2023).

"Le sens de ce test était son intérêt dans le fait d'essayer aussi la MotoGP", expliquait récemment Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, au site officiel du MotoGP. "Deuxièmement, c'était une sorte de récompense de la part de Yamaha pour son championnat de l'année dernière et le fait qu’il reste impliqué avec Yamaha pour l'avenir."

"Donc, je pense que le plus gros objectif de ce test reste inchangé. Se relaxer, tester, profiter et expérimenter la MotoGP, se faire un avant-goût de ce à quoi ça pourrait ressembler s'il choisissait d'y passer dans le futur. Mais bien entendu, la nouvelle selon laquelle nous n'aurons pas d'équipe satellite signifie dans tous les cas que nous n'aurons pas de place [pour 2023], point. Car nous n'aurons que les deux motos de l'équipe d'usine."

Initialement prévu pour la fin de la saison dernière, ce test a dû être repoussé à la suite du changement de calendrier du WorldSBK et c'est finalement aujourd'hui que Toprak Razgatlioglu a pu enfourcher la M1. L'équipe d'Iwata a confirmé à Motorsport.com que le roulage se déroule ce mardi sur le MotorLand Aragón. Une partie de l'équipe d'essais de Yamaha se trouve sur place, et notamment Cal Crutchlow qui va pouvoir accompagner le pilote turc. La découverte porte à la fois sur la puissante M1 mais aussi les pneus Michelin utilisés dans le championnat ou encore les freins en carbone.

Yamaha n'a pas confirmé pour le moment le modèle de M1 proposé à Toprak Razgatlioglu, alors que la version 2022 est actuellement pilotée en course par les deux membres de l'équipe officielle ainsi qu'Andrea Dovizioso au sein du team RNF. Darryn Binder dispose quant à lui d'une version 2021.

Depuis le coup d'envoi du championnat, Toprak Razgatlioglu a multiplié les podiums, néanmoins il a assisté à la prise de pouvoir d'Álvaro Bautista et de Jonathan Rea, qui se sont partagés l'intégralité des victoires des quatre premières manches jusqu'à ce que le Turc parvienne à remporter la Course Superpole de Misano, il y a un peu plus d'une semaine, son 19e succès dans la catégorie. Il occupe actuellement la troisième place du championnat à 79 points de Bautista et 36 de Rea, alors que le premier tiers de la saison a été disputé.

Avec Germán Garcia Casanova