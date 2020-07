Transferts Honda : Márquez avertit Espargaró avec diplomatie

Alors que peu de pilotes ont encore à sécuriser leur avenir pour l'an prochain, Álex Márquez, qui réalise ses débuts ce week-end avec Repsol Honda Team aux côtés de son Champion du monde de frère Marc, sait déjà qu'il ne conservera pas son guidon dans l'équipe factory la saison prochaine. Le jeune Espagnol, tout de même garanti d'être prolongé pour deux saisons avec LCR, fera place à Pol Espargaró, qui s'est forgé la réputation d'un pilote travailleur et solide en accompagnant le projet KTM ces dernières années.

"Je respecte la décision de Honda"

Une décision que l'aîné des Márquez ne peut évidemment directement critiquer, son frère devant encore faire ses propres preuves. Néanmoins, la conférence de presse précédant le Grand Prix d'Espagne, à Jerez, aura laissé penser que le choix des mots savamment calculés du #93 place l'équipe face à ses propres responsabilités, jugeant que le fait de faire arriver un autre pilote que son frère "n'a aucun sens" si ce changement ne se traduit pas par des montées sur le podium ou la lutte pour la victoire.

"Je respecte toujours les décisions de Honda car ils essayent toujours de prendre la meilleure décision pour le team et pour les pilotes", a d'abord répété l'auteur d'incessants records dans la catégorie. "L'année prochaine, j'aurai un équipier différent et j'en avais déjà un différent l'année dernière. Honda a bien sûr cherché le meilleur pilote disponible et c'était le Champion du monde Moto2, Álex", poursuit-il, déterminé à prouver que son benjamin a obtenu sa place au mérite, même si cette position apporte avec elle une grande pression.

"Cette année, il sera chez Repsol Honda et l'année prochaine chez LCR. Je pense que c'est un très bon transfert pour lui, car être chez Repsol Honda cela signifie monter sur le podium. Pour un rookie, l'évolution normale serait de commencer avec une équipe satellite comme LCR. C'est bien pour lui, car il aura tout le soutien du HRC."

Marc Márquez s'est cependant montré plus frileux au moment de s'attarder sur l'arrivée à bord de son ancien rival, Pol Espargaró. "Je suis content de faire équipe avec Pol l'année prochaine", a-t-il déclaré de manière professionnelle. "Ce sera intéressant de voir quel est le niveau de KTM et celui de Honda. Comme je l'ai dit, quand on est dans l'équipe Repsol Honda, cela signifie monter sur le podium, sinon c'est un désastre et ça n'a aucun sens."

Crutchlow soutient maintenant Márquez... en partant !

Dans le même temps, Cal Crutchlow verra lui aussi son aventure de soutien à HRC s'achever. Le Britannique a longtemps été l'un des bras-droits de Márquez, tout en reconnaissant parfois que le style de pilotage exceptionnel de l'Espagnol avait incité Honda à poursuivre une ligne de développement de la moto spécialement adaptée aux besoins propres du champion.

Une nouvelle fois, le ton sur la retenue de Márquez n'aura échappé à personne au moment de commenter la décision de Honda de se séparer de celui qui laisse ainsi une place à son frère chez LCR...

"Cal a fourni beaucoup d'indications à Honda", abonde Márquez, qui peine cependant à apparaître comme étant réellement affecté par cette décision, jugeant le matériel dont disposait le Britannique suffisant pour obtenir de solides résultats. "Il a passé beaucoup d'années dans la famille du HRC, avec tout le soutien de Honda", poursuit-il, prenant ainsi ses distances avec l'émission d'une opinion plus personnelle. "C'est leur décision, mais c'est bien sûr toujours triste quand on voit que quelqu'un quitte l'équipe. Dans ce cas, c'est [pour] mon frère, alors ça va."

"J'ai ma propre carrière"

Même s'il est tentant de penser que Marc Márquez fut un déclencheur du recrutement de son frère au sein du HRC et maintenant de la protection de celui-ci dans des conditions solides chez LCR, l'Espagnol martèle qu'il n'a jamais apposé de veto ou d'injonction concernant le nom que doit avoir son équipier.

"Bien sûr, je savais déjà tout avant les rumeurs [que son frère serait remplacé en 2021, ndlr]. Comme je l'ai déjà dit, je ne dis jamais non. Par exemple, quand ils parlaient avec Jorge [Lorenzo], je me trouvais dans une position où j'aurais pu dire 'non, je veux quelqu'un d'autre', mais c'est quelque chose que je ne ferai jamais. C'est la deuxième Honda, la deuxième moto que tous les pilotes de la grille peuvent prendre. C'est la décision de Honda et je la respecte. Bien sûr, je le savais, ils m'avaient informé avant les rumeurs et je l'ai accepté."

Comme amené à justifier les décisions prises par Honda concernant son frère, Márquez semble se montrer sur la défensive. "Comme je l'ai dit, j'ai ma [propre] carrière. Cette année, mon équipier est mon frère, mais en piste il est le Champion du monde Moto2. Honda a pensé qu'ils allaient lui donner l'opportunité de rejoindre le team LCR et bien sûr je suis content de cette décision et content pour mon frère. Mais au fond c'est une décision normale. Pol aussi sera un coéquipier fort, car il vient chez Honda pour se battre pour le podium et pour les victoires…sinon ça n'a pas de sens."