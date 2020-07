Transferts MotoGP : qui pilotera où en 2021 ?

La saison 2020 de MotoGP va enfin pouvoir débuter le week-end prochain avec le Grand Prix d'Espagne. Nombreux sont les pilotes qui vont pouvoir se concentrer pleinement sur la compétition, libérés de toute pression en vue de leur avenir, puisqu'ils ont pu profiter de l'arrêt forcé dû au coronavirus afin d'obtenir un guidon pour 2021. D'autres, en revanche, sont toujours dans l'inconnue.

Avant que la pandémie de COVID-19 ne vienne chambouler les plans, le marché des transferts avait débuté comme ces dernières années : dès l'hiver. Alors que seul Tito Rabat entamait l'année avec un contrat courant jusqu'en 2021, de premières annonces majeures étaient intervenues dès janvier (Maverick Viñales et Fabio Quartararo dans l'équipe officielle Yamaha) puis en février (Marc Márquez prolongé pour quatre ans par Honda).

De nouvelles pièces sont venues compléter le puzzle pendant le confinement, avec la prolongation des deux pilotes Suzuki. Puis, fin mai, c'est Jack Miller qui s'est adjugé une place de choix en étant promu dans l'équipe officielle Ducati. Quelques jours plus tard, Aleix Espargaró reconduisait son entente avec Aprilia, renonçant à son plan initial d'attendre les premières courses pour juger du potentiel de la nouvelle RS-GP.

Et bien lui en a pris, car le dernier guidon Aprilia restant est aujourd'hui l'un des plus courtisés. Un jeu de domino délicat va en effet désormais façonner le reste de la grille. L'annonce prochaine de Pol Espargaró chez Repsol Honda, qui ne fait plus de secret, mènera Álex Márquez vers le team LCR. Il ne restera dès lors plus qu'une place pour les deux pilotes actuels et, au vu de l'importance du sponsor japonais Idemitsu, Takaaki Nakagami ne devrait pas être inquiété. Cal Crutchlow, l'un des vainqueurs du plateau MotoGP, pourrait donc se tourner vers Aprilia afin de conserver un guidon officiel, permettant au MotoGP de garder un représentant britannique à une époque où ils sont devenus si rares.

L'autre guidon officiel encore non-attribué se trouve chez Ducati. Et c'est assurément le plus grand mystère de cette silly season, puisque le triple vice-Champion du monde en titre n'a toujours pas été confirmé à son poste. Plus étonnant encore, le manager d'Andrea Dovizioso affirme que Ducati temporise désormais et souhaite laisser passer quelques courses avant de reprendre les négociations. Il n'en faut pas plus pour susciter l'excitation des fans de Jorge Lorenzo, attisée par les phrases sibyllines d'un pilote qui n'a pas encore totalement renoncé à sa carrière.

Chez KTM, on aurait pu être intéressé par Dovizioso ou Crutchlow, mais Danilo Petrucci a su convaincre le constructeur autrichien de lui donner sa chance et il rejoindra l'équipe Tech3. Dans une volonté de stabilité, les trois pilotes maison restants ont été confirmés : Brad Binder et Miguel Oliveira formeront le line-up de l'équipe officielle et Iker Lecuona restera chez Tech3.

Dans les équipes satellites, on attend une officialisation imminente du binôme de Petronas, bien que le patron de la structure assure que rien n'est fait avec Valentino Rossi en réponse aux rumeurs venues d'Italie faisant état d'une annonce à Jerez. Franco Morbidelli, lui, n'a aucun souci à se faire. Pramac devrait accueillir le rookie Jorge Martín et jugera les performances de Pecco Bagnaia pour estimer s'il mérite d'être prolongé. Dans le cas contraire, Johann Zarco pourrait faire figure de candidat, à moins qu'il soit conservé dans de bonnes conditions chez Avintia.

