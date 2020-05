Transferts : où en est le plateau MotoGP pour 2021 ?

Comme le veut désormais la tendance qui s'est installée depuis quelques années, le marché des transferts a été lancé tambour battant dès le mois de janvier, par de premières annonces majeures. La quasi totalité des pilotes arrivant cette année en fin de contrat (seul Tito Rabat faisait exception), on pressentait une silly season intense et les premiers Grands Prix devaient se charger de donner le ton en offrant à ceux qui devaient faire leurs preuves une ultime chance de convaincre les équipes de leur accorder leur confiance.

Marc Márquez n'avait pas besoin de cela, et avant même le début du championnat son avenir était scellé avec Honda, avec pour seule surprise la durée du contrat : quatre ans ! L'Espagnol rejoignait sur l'échiquier 2021 les deux pilotes les plus précoces de ce mercato, Maverick Viñales et Fabio Quartararo, officialisés par Yamaha pour deux ans. Les regards se tournaient alors vers les Dovizioso, Rins ou encore Rossi, afin de voir quelles autres pièces allaient prendre place, mais l'explosion du COVID-19 a mis un coup d'arrêt brutal à toute activité, et gelé pour un temps les tractations.

C'est Suzuki qui a relancé la machine, annonçant pendant le confinement la prolongation de son accord avec ses deux pilotes actuels, Álex Rins et Jack Miller. Cette semaine, Ducati a également placé son premier pion en promouvant Jack Miller dans son équipe officielle. Sept des 22 pilotes de la catégorie reine sont donc désormais connus pour la saison prochaine.

Les responsables de KTM et Aprilia, qui n'ont pas encore officialisé de line-up, assurent vouloir en priorité prolonger leurs pilotes actuels. Plusieurs points d'interrogation demeurent toutefois. Pour le constructeur italien, il s'agira avant tout de résoudre l'affaire de dopage qui, à ce jour, suspend Andrea Iannone jusqu'en juin 2021. Si le #29 devait être indisponible, un contact existe avec Danilo Petrucci, mais "rien de concret" pour le moment. Du côté de Mattinghoffen, Pol Espargaró souhaite rester mais ne fait pas mystère d'autres contacts. S'il devait céder aux sirènes d'une autre marque, Andrea Dovizioso pourrait être une option pour KTM, bien que l'Italien ne soit pas le plan A.

Chez Ducati, l'un des deux pilotes factory actuels, au moins, devra partir à la fin de la saison. La priorité va à Dovizioso, seulement des désaccords sur la rétribution 2020 du pilote, face à un championnat réduit, semblent aujourd'hui retarder les discussions. Enfin, chez Repsol Honda, l'autre équipe officielle ayant un guidon à pourvoir, on attend d'Álex Márquez qu'il fasse ses preuves lorsque les Grands Prix débuteront.

Lire aussi : Honda attendra Álex Márquez au tournant quand les GP commenceront

Parmi les équipes satellites, Petronas SRT a annoncé clairement faire de la reconduction de Franco Morbidelli sa priorité. Des discussions sont également entamées pour que Valentino Rossi le rejoigne. Francesco Bagnaia devrait garder sa place chez Pramac et plusieurs pilotes Moto2 sont évalués pour compléter le line-up. Il convient par ailleurs de rappeler que Johann Zarco souhaite gravir les échelons chez Ducati et que son nom n'a pas été officiellement écarté bien que le contexte très particulier n'ait pas joué en sa faveur jusqu'à présent.

LCR devrait également conserver ses pilotes, pour lesquels des discussions sont en cours. Enfin, Tech3 s'inscrit dans le plan de stabilité voulu par KTM et devrait également garder sa paire Oliveira-Lecuona.

Le plateau 2021

Quelques points qu'il convient par ailleurs de rappeler :

Razlan Razali ne déroule pas le tapis rouge à Valentino Rossi chez Petronas. Après de premières discussions avec Yamaha, le patron de l'équipe malaisienne veut parler au pilote et évoquer notamment son staff technique, qui ne pourra pas le suivre en intégralité.





Aleix Espargaró a fait savoir qu'il était très proche d'un accord avec Aprilia, bien qu'il ait initialement émis le souhait d'entamer la saison avant le prolonger son contrat.





Outre un contact avec Aprilia, Danilo Petrucci a une possibilité de rejoindre le WorldSBK en restant chez Ducati.