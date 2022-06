Le MotoGP tient-il ses trois favoris pour le titre ?

Après une début de saison très incertain, neuf pilotes différents ayant pris les neuf places sur le podium des trois premiers Grands Prix disputés, une certaine hiérarchie a commencé à se dessiner depuis le début de la saison européenne en MotoGP.

Unique pilote à avoir vu l'arrivée de toutes les courses dans le top 10, dont quatre sur le podium, Fabio Quartararo mène le championnat avec huit points d'avance sur Aleix Espargaró, le plus régulier au premier plan grâce à ses cinq podiums, dont quatre troisièmes places consécutives. Pecco Bagnaia a de son côté retrouvé le niveau qui était le sien fin 2021 en remportant deux des trois dernières courses, et il se battait pour la victoire au moment de sa chute au Mans.

Ces trois pilotes ne caracolent pas en tête du championnat, Enea Bastianini étant devant le représentant de l'équipe Ducati officielle, mais de son propre aveu, celui qui a brillé en remportant trois Grands Prix cette année manque encore de régularité, ce qui s'est confirmé avec sa chute au Mugello. Bagnaia paie également son entame de saison manquée et n'a que six points d'avance sur Johann Zarco mais les pilotes sur le podium au GP d'Italie, qui s'était déjà retrouvés aux trois premières places à Jerez, semblent néanmoins s'imposer comme les principaux favoris pour le titre.

Deux d'entre eux étaient très attendus, Quartararo et Bagnaia, mais voir Espargaró a ce niveau est une petite surprise. Le pilote Aprilia sent qu'il fait désormais partie du trio qui joue la couronne mondiale. "On roule sur des pistes très différentes et c'est drôle parce qu'on a trois motos complètement différentes mais on est toujours aux avant-postes en termes de rythme, lors des essais, des courses, on se bat", a souligné Espargaro après l'arrivée au Mugello.

"Oui je pense qu'on est tous les trois des prétendants [au titre] mais ça va être très long, il y a 20 courses et parfois la pause estivale peut être mauvaise pour soi. On va donc y aller course après course mais sur la première partie de la saison on a montré qu'on était les trois pilotes les plus réguliers."

Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo et Aleix Espargaró partageaient déjà le podium en Espagne

Fabio Quartararo partage ce constat : "Nous trois, actuellement on pilote très bien", a remarqué le Champion du monde en titre. "Évidemment, d'autres pilotes peuvent se battre pour des victoires et aussi pour le championnat mais je pense que nous trois, on pilote super bien et je peux dire que oui, nous faisons tous les trois partie des favoris pour le championnat."

La régularité fera la différence

Quartararo a remporté moins de courses que Bastianini et Bagnaia cette saison mais il a 28 points d'avance sur le premier et 41 points sur le second. Quels que soient les circuits, le Niçois parvient toujours à décrocher le meilleur résultat possible pour sa Yamaha et sait que cette constance est un avantage.

"C'est la clé d'être régulier mais il faut être régulier sur le podium", a précisé Quartararo au micro de Canal+. "C'est bien beau d'être régulier, mais dans les dernières courses en Europe, on a fait premier à Portimão, deuxième à Jerez, quatrième au Mans, deuxième [au Mugello], donc c'est bien d'être régulier dans ces résultats-là."

La situation est opposée pour Bagnaia. À terre au Qatar et France mais aussi lors des qualifications au Portugal, ce qui l'a contraint à une remontée en course, l'Italien sait que cette constance est ce qui lui fait défaut face à Quartararo et Espargaró : "Ils sont plus réguliers et moi j'ai commis plus d'erreurs, donc pour le moment je dois devenir moi aussi plus régulier. Mais j'espère avoir appris la leçon de la dernière course [au Mans] et j'essayerai d'être devant."

Avec Charlotte Guerdoux