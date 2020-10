Tous les vainqueurs du Grand Prix de France MotoGP

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le Grand Prix de France est, cette année-là, la quatrième course de la saison et c'est déjà un troisième hat trick pour Valentino Rossi, qui signe la pole, la victoire et le meilleur tour. Il doit toutefois faire face à une résistance acharnée de Tohru Ukawa et Max Biaggi, et n'arrache la victoire à son coéquipier que dans le dernier tour.