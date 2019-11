Fabio Quartararo est un sérieux candidat pour être l'un des principaux adversaires de Marc Marquez pour le titre en 2020. La montée en puissance de Yamaha ces derniers mois est un bon espoir pour tous les pilotes qui pilotent une moto produite à Iwata, et parmi eux Valentino Rossi.

Comme le rapporte "Speedweek.com", le Docteur s'interroge sur la possibilité de le voir lui et Quartararo se battre pour le Championnat du Monde en 2020 et dit : "Tout d'abord j'espère que Fabio pourra vraiment se battre pour le titre car il est très, très rapide. Est-ce que je me battrai pour le titre mondial ? Pourquoi pas, nous changerons quelques choses dans mon équipe l'année prochaine parce que nous voulons rester compétitifs. Nous voulons être à l'avant-garde et avoir au moins une chance de gagner le championnat."

Parmi les mesures prises par le #46 en vue de la saison prochaine, le remplacement de son technicien en chef Silvano Galbusera par David Munoz, qui travaille actuellement avec Bulega dans le Team VR46 en Moto2.

Commentant cette nouveauté, Valentino a continué : "J'aurais pu y amener David plus tôt, mais j'ai pensé qu'il aurait été préférable de faire les choses sans précipitation, dans l'intérêt de Silvano aussi. Il faut travailler dur dans ce monde et David part de zéro en MotoGP car il n'a pas beaucoup d'expérience. Nous pensions que pendant les essais hivernaux, nous aurions plus de temps pour nous habituer l'un à l'autre".