Les 10 courses les plus marquantes de Valentino Rossi

C'est la victoire la plus spéciale à ses yeux, celle qui surpasse toutes les autres. Il en a lui-même conscience, c'est là que le "mythe" Valentino Rossi est né, à la hauteur du défi qu'il relevait et dont il a triomphé. Triple Champion du monde en titre, il venait de renoncer à son guidon chez Honda, avec qui il avait tant dominé, pour rejoindre une équipe bien moins fringante… et contre toute attente leurs débuts communs ont d'emblée été victorieux. "J'ai quitté la Honda, qui était alors la moto supérieure à toutes les autres, beaucoup plus qu'aujourd'hui, au point qu'on disait que si on n'avait pas de Honda on ne pouvait pas gagner, et je suis allé chez Yamaha qui à cette époque-là était très en difficulté. Quand j'y repense aujourd'hui, j'ai vraiment été dingue, un idiot ! Ce n'était pas très intelligent", a-t-il récemment reconnu dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport en listant les dix moments les plus marquants de sa carrière.

Un choix fou, peut-être, mais pourtant couronné de succès, si bien qu'il ne regrette en aucune manière, et à l'heure où les moments de fête se sont raréfiés, c'est avec nostalgie qu'il repense à ce moment fondateur de son histoire d'amour avec la Yamaha. "J'y pense souvent, la meilleure c'est la première victoire avec Yamaha, car c'était un moment spécial et personne ne s'y attendait, franchement. C'était un gros challenge, un choix très courageux et c'est le moment fort de ma carrière jusqu'à présent."