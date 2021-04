Abandon pour Rossi : "Les points auraient fait du bien au moral"

La série noire se poursuit pour Valentino Rossi. Alors qu'il avait dû se contenter de la 12e place lors du premier Grand Prix, avant de conclure le second hors des points, il a cette fois été contraint à l'abandon dimanche pendant la course de Portimão, après une chute. Le constat est sans appel : non seulement il n'affiche que quatre petits points à son compteur, mais il faut remonter à Misano, en septembre dernier, pour le voir classé plus haut que 12e à l'arrivée d'une course.

Sa chute est survenue dans le 14e tour, alors qu'il venait de déposséder son frère, le rookie Luca Marini, de la 11e place. "J'ai perdu un peu de temps pour dépasser Luca, mais ensuite j'aurais pu terminer dans le top 10 et marquer des points", jugeait-il dimanche après-midi, expliquant avoir "perdu un tour et demi pour dépasser Luca" et avoir dû "être plus agressif" avec lui alors qu'il avait en ligne de mire la dixième place occupée par Álex Márquez, deux seconde et demie devant.

"Malheureusement, j'ai perdu l'avant dans les virages 10-11", poursuivait-il, souhaitant étudier les données pour trouver une explication à sa chute. "Ce virage est très exigeant pour le pneu avant, or on a couru avec le medium à l'avant et il faisait très chaud, alors le pneu souffrait un peu sur la droite. Je suis arrivé normalement, mais j'ai perdu l'avant. Je n'ai pas vu les données mais il s'est sûrement passé quelque chose, par contre je ne pense pas qu'il y avait quoi que ce soit sur la piste."

Distancé tout le week-end, Valentino Rossi a admis samedi que sa performance avait de quoi inquiéter. Dimanche, malgré cette conclusion malheureuse, il voulait néanmoins retenir les éléments positifs de sa course, grâce aux améliorations trouvées pendant le warm-up. "Ça allait mieux en course", assurait le pilote Petronas. "On a amélioré les réglages de la moto, et surtout on a pris le pneu dur à l'arrière, qui m'a donné de meilleures sensations et une meilleure stabilité. Mon rythme n'était pas mauvais. Malheureusement, quand on part derrière c'est toujours difficile."

"Je dois essayer de faire mieux en qualifs. Disons que j'ai toujours un peu de mal à gagner assez de temps avec les pneus tendres, et donc c'est dur", admettait-il, qualifié seulement 17e ce week-end. "En tout cas, [dimanche] je me sentais déjà mieux avec la moto. Il y avait des endroits où je n'étais pas super rapide, mais d'une manière générale j'arrivais à assez bien piloter."

"Cette glissade a été vraiment dommage, parce que sinon j'aurais pu marquer quelques points qui auraient fait du bien au moral", voulait retenir Rossi, désormais tourné vers Jerez, une piste qui, théoriquement, doit lui convenir. "On verra sur les prochaines courses. Ici, alors que c'est une piste compliquée pour tout le monde, on a réussi à progresser et je me suis senti mieux avec la moto, alors il faut qu'on essaye de continuer comme ça."

"C'est dur, parce que le niveau est très élevé, tout le monde est très compétitif et dans ces situations ça n'est pas facile, il faut essayer de maintenir la concentration et de garder la motivation", admettait-il avant de conclure. "Mais [dimanche] ça s'est passé un peu mieux, j'ai réussi à piloter un peu mieux, et je n'étais pas trop loin du groupe qui s'est finalement battu pour le podium. Évidemment, je partais de très loin, donc c'était difficile, mais cette course me donne confiance. Les prochaines pistes sont des pistes qui, sur le papier, sont bonnes. Ce sera sûrement difficile, mais on va essayer d'être plus compétitifs."

