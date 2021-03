Rossi s'attendait à mieux : "Je stresse trop le pneu"

Valentino Rossi avait beau se montrer optimiste après avoir décroché la quatrième place sur la grille de départ, son Grand Prix du Qatar s'est conclu à une maigre 12e position. Le pilote italien estime toutefois que la limite est fine entre une contre-performance comme celle-ci et une course qu'il pourrait disputer aux avant-postes. Et son retard de seulement 10"7 sur le vainqueur (alors que cette course a livré le quatrième top 15 le plus serré de l'Histoire) n'est pas la seule raison de sa foi dans l'avenir.

"On s'attendait à une meilleure course", admet le pilote italien auprès du site officiel du MotoGP. "J'ai malheureusement eu des problèmes avec le pneu arrière. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, et pour une raison quelconque je stresse trop le pneu et il semble beaucoup souffrir et perdre en performance. Ça a donc été une course très difficile parce qu'au bout de quelques tours, j'étais déjà en grande difficulté et j'ai souffert."

Déjà alerté vendredi par des soucis de tenue de sa gomme arrière sur la durée, Rossi a tenté samedi de travailler avec le pneu dur au lieu du tendre, sans succès. Il a donc pris le départ de la course avec la même monte pneumatique que l'ensemble des concurrents (soft-soft). Ni ce choix ni la baisse des températures observée pour la course n'y ont changé quoi que ce soit.

"C'est arrivé aussi vendredi, où j'avais commencé à avoir quelques problèmes avec le pneu arrière au bout de quelques tours. C'est comme si, pour une raison quelconque, je stressais trop le pneu arrière et il perdait en performance, si bien qu'au bout de quelques tours je ne suis pas assez rapide. Et c'est arrivé à nouveau en course. On espérait avoir un peu moins de problèmes [dimanche], parce qu'il faisait un peu plus froid, mais malheureusement mes sensations ont été similaires."

S'il était dans la roue du futur vainqueur à la fin du premier tour, Rossi a rapidement glissé derrière les Suzuki, puis les frères Espargaró et Miguel Oliveira. Au 12e tour, il est même sorti de la zone des points avant de peu à peu regagner quelques places, se montrant même momentanément l'un des plus rapides en piste. "J'ai fait quatre, cinq ou six tours très lents, parce que j'avais beaucoup de vibrations à l'arrière. J'ai donc dû ralentir parce que c'était même assez dangereux. J'ai fait quelques tours derrière, lentement, et le pneu semble avoir récupéré, parce qu'il était moins stressé, après quoi je n'étais pas trop mal dans les deux derniers tours", explique-t-il.

Cela n'a toutefois rien changé au bilan final, décevant. "On s'attendait à mieux, mais on a une autre course le week-end prochain", rappelle Rossi. "Je pense que la limite est toujours très fine. Si on arrive à comprendre ce qui s'est passé et à mieux utiliser le pneu arrière, notre potentiel n'est pas trop mauvais. On va donc regarder toutes les données et essayer de travailler différemment pour le week-end prochain : on sera sur la même piste et on espère pouvoir être plus forts."

"On a beaucoup discuté, on a fait une longue réunion, j'ai expliqué quelles étaient mes sensations et on va maintenant essayer de régler le problème pour être plus forts le week-end prochain", ajoute-t-il. "Maverick [Viñales] est impressionnant et il a fait une course fantastique. C'est positif que Yamaha ait gagné. Ils ont quelque chose de différent dans les réglages par rapport à nous et ça semble très bien fonctionner. Quartararo aussi a été fort, alors c'est bien, [cela aide à] essayer de comprendre si on va pouvoir progresser le week-end prochain."

