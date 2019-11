Valentino Rossi : "Avec Honda, j'aurais peut-être battu Agostini"

Valentino Rossi a atteint ce dimanche la barre des 400 Grands Prix, un chiffre important qui souligne la longévité d'un pilote qui est encore, à sa manière, au sommet en MotoGP. Au cours d'un long entretien avec La Gazzetta dello Sport, le Docteur est revenu sur sa carrière.

Le pilote italien a tenté d'établir un classement de ses meilleurs succès : "A la première place, je ne peux que mettre le premier titre avec Yamaha en Afrique du Sud en 2004. Ce fut le jour où le mythe de Valentino Rossi est né véritablement. J'avais quitté Honda, qui était vraiment une équipe supérieure à toutes les autres, beaucoup plus que maintenant, et je suis allé chez Yamaha qui était en difficulté. En y repensant, j'étais vraiment fou."

A cette époque, l'équipe d'Iwata sortait d'une année sans victoire et le Docteur a su immédiatement ramener la M1 au succès. Quand on lui a demandé s'il recommencerait, il a immédiatement répondu : "Bien sûr que je recommencerais, c'était la chose la plus importante dans ma carrière. Bien sûr, j'ai parfois des regrets parce que je me dis : qui sait combien j'en aurais gagné chez Honda si j'étais resté encore 5 ans. J'aurais peut-être battu Agostini aussi. Avec Yamaha, j'ai peut-être gagné moins, mais ces succès étaient les plus beaux."

Après ce moment culminant, à partir de 2006, Valentino Rossi a connu une baisse de régime, qu'il admet lui-même : "En 2006 et 2007, je n'ai plus gagné et habituellement, quand on ne gagne plus, c'est fini. Les gens ont dit que j'étais fini. Mais en 2008 et 2009, j'ai vécu mes deux autres courses préférées. Tout le monde disait que Stoner était le nouveau Valentino Rossi, parce qu'il m'avait battu avec Ducati l'année précédente. A ce moment-là, j'ai fait un autre pari, je voulais les Bridgestone et à Laguna Seca, il y a eu une épreuve de force, c'est là que j'ai gagné le Championnat du Monde".

Puis Rossi a continué : "En 2009, Lorenzo était le nouveau Valentino Rossi et à Barcelone, on a réglé les comptes avec ce dépassement dans le dernier virage." Après ces jours de gloire, cependant, pour le #46 est venu la transition vers Ducati avec le moment le plus sombre de sa carrière.

Mais Rossi ne pensait pas pour autant que les choses allaient se terminer là, comme il l'évoque : "Je le croyais, mais en 2013, j'avais 33 ans et pour beaucoup, je devais déjà être fini. J'ai réussi à me faire reprendre par Yamaha, malgré le fait qu'ils ne voulaient pas de moi car notre séparation avait été brutale. Honnêtement, s'ils je n'avais pas été de retour sur la M1, j'aurais arrêté de courir. Jarvis était correct, on a recommencé à se parler. Au final, nous y sommes parvenus à un accord et la victoire à Assen en 2013 est l'un des moments les plus importants de ma carrière."