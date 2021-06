Valentino Rossi ne "comprend pas très bien" sa chute

Le Grand Prix des Pays-Bas a illustré les difficultés de Valentino Rossi dans la première partie de la saison, les promesses des premiers jours ayant été balayés par une chute en course. Entré en Q2 pour la quatrième fois de l'année, le #46 a pris un très mauvais départ depuis la 12e place sur la grille et il n'occupait plus que la 21e position une fois le premier tour terminé.

Rossi a commencé à gagner des places et il était 17e quand il a chuté à haute vitesse au virage 7, sans gravité même s'il était sous le choc dans le bac à gravier. Le pilote du team Petronas regrette surtout de ne pas avoir pu exploiter ses performances encourageantes : "C'est une grosse déception parce que le rythme n'était pas trop mauvais", a souligné Rossi. "J'avais un assez bon potentiel donc on s'attendait à faire une course acceptable."

"Malheureusement, j'ai pris un mauvais envol parce qu'on a changé des choses pour le départ et j'ai dû modifier ma façon de m'élancer, donc je n'étais pas très à l'aise et comme au Sachsenring, j'ai pris un mauvais départ. Après j'étais vraiment distancé. J'ai essayé de faire des dépassements et de remonter mais je suis resté derrière les autres motos. Malheureusement, derrière ces motos le pneu avant a commencé à avoir des problèmes, je sentais un peu moins d'adhérence. J'ai pu doubler [Enea] Bastianini et j'ai essayé d'attaquer, et malheureusement j'ai perdu l'avant au virage 7."

La chute est restée sans véritable explication mais Rossi est surtout satisfait de ne pas s'être fait mal : "On a regardé les données, on ne comprend pas très bien mais en tout cas, je suis chanceux parce que c'était juste une glissade, mais à haute vitesse, et je vais bien. C'est ce qui compte."

Valentino Rossi doit se décider pour son avenir

La pause estivale qui a débuté dimanche devrait permettre à Valentino Rossi de prendre une décision sur son avenir. Premier insatisfait des résultats décrochés depuis le début de la saison avec un seul top 10 en course, conquis dans son Grand Prix à domicile au Mugello, le recordman de départs en MotoGP semble se rapprocher d'une retraite malgré la possibilité de prolonger avec Yamaha et SRT ou de rouler pour sa propre équipe, mais assure que la décision n'est pas encore prise.

"J'ai toujours dit que je savais que cette année serait difficile, que ce serait un gros défi. Ma décision pour l'an prochain est vraiment liée aux résultats. Les résultats de la première moitié de la saison ne correspondent pas aux attentes. On s'attendait à être plus forts, à jouer de meilleures positions, donc les résultats ne sont pas en notre faveur. Maintenant, ce n'est pas le moment parce que j'ai dit dès le début de la saison que ma décision pour l'année prochaine serait prise dans les prochaines semaines. C'est ce qu'il va se passer et je vous informerai de ma décision."

"Au cœur de la saison, c'est dur d'avoir une vision globale", a ajouté l'Italien sur le site officiel du MotoGP. "Mais comme je l'ai toujours dit, les résultats sont très importants et les résultats n'ont pas très bons dans la première partie de la saison, donc... Mais je vous informerai le plus vite possible."

partages