Valentino Rossi va donner une conférence exceptionnelle

La Dorna a annoncé la tenue d'une conférence de presse exceptionnelle de Valentino Rossi ce jeudi après-midi, à 16h15, à la veille des premiers essais libres du Grand Prix de Styrie.

Alors que le championnat se retrouve au Red Bull Ring au sortir de la longue pause estivale qui vient d'être observée, l'heure d'une annonce de taille semble être venue pour le champion italien. "Valentino Rossi a pris une décision concernant son avenir en MotoGP et dévoilera ses plans cet après-midi", indique ainsi le site officiel du championnat.

Engagé dans sa 26e saison en Grand Prix, la 22e dans la catégorie reine, le pilote au légendaire numéro 46 avait clairement indiqué souhaiter réfléchir à son avenir pendant cette pause, intervenue quasiment à la mi-saison de cette campagne 2021. Un championnat qui, jusqu'à présent, n'a pas répondu aux attentes du nonuple Champion du monde, qui avait prolongé son engagement dans la compétition, au prix d'un passage de l'équipe officielle Yamaha à la structure satellite Petronas SRT, dans le but de retrouver sa compétitivité et des résultats de premier plan.

Quatre ans après sa dernière victoire en date, Rossi n'occupe actuellement que la 19e position du championnat, avec seulement 17 points marqués en neuf courses et une seule entrée dans le top 10.

"J'ai toujours dit que je savais que cette année serait difficile, que ce serait un gros défi. Ma décision pour l'an prochain est vraiment liée aux résultats. Les résultats de la première moitié de la saison ne correspondent pas aux attentes. On s'attendait à être plus forts, à jouer de meilleures positions, donc les résultats ne sont pas en notre faveur", avait indiqué Rossi en quittant Assen après le dernier Grand Prix en date, début juillet. "J'ai dit dès le début de la saison que ma décision pour l'année prochaine serait prise dans les prochaines semaines. C'est ce qu'il va se passer et je vous informerai de ma décision."

À 42 ans, Valentino Rossi possède l'un des palmarès les plus riches du championnat, avec neuf titres toutes catégories confondues et un total de 115 victoires, la première remontant à 1996 lorsqu'il disputait sa première saison en 125cc.

