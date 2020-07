Rossi n'a pas signé avec Petronas, mais c'est fait "à 99%"

Valentino Rossi se présente cette semaine sur le Grand Prix d'Espagne, à Jerez, alors que les spéculations se multiplient au sujet de son avenir. La presse italienne était secouée la semaine dernière par des rumeurs selon lesquelles le champion italien aurait déjà apposé sa signature sur le nouveau contrat qui le verra engagé avec l'équipe Petronas en MotoGP la saison prochaine.

S'il nie la véracité de cette annonce prématurée, le pilote italien assure qu'il ne reste plus vraiment de doutes quant au fait qu'il sera bel et bien engagé la saison prochaine avec l'équipe malaisienne. "L'info selon laquelle j'aurais signé le contrat n'est pas vraie, c'est faux", assure-t-il au terme des essais menés ce mercredi. "Mais on en est très proche. Je veux continuer en 2021, j'ai déjà parlé avec Yamaha et surtout avec Razlan,[Razali] Zeelenberg et Stiggy chez Petronas, et j'ai de très bonnes sensations."

Alors que Yamaha a formé dès le début d'année un line-up orienté vers l'avenir, en réunissant Maverick Viñales et Fabio Quartararo dans son équipe factory pour 2021 et 2022, Valentino Rossi s'est vu proposer une place dans le team satellite agrémentée d'une machine officielle. Il lui fallait toutefois prendre sa décision avant le début de la compétition, retardée de plus de quatre mois, et les discussions ont donc rythmé les dernières semaines.

Aujourd'hui, le pilote affirme avoir pris sa décision et souhaiter continuer à courir pour un, voire deux ans. Les dernières négociations portent sur la composition de son équipe technique, alors que Razlan Razali, patron du team Petronas, s'est d'emblée montré ferme sur la question. "À 99%, je courrai avec Petronas en 2021, même si je n'ai pas encore signé", affirme-t-il.

"On a quelques détails à régler, surtout concernant le team, les personnes qui travailleront pour moi", explique Rossi. "Quartararo prendra ma place, il y a donc beaucoup de pièces qui doivent trouver leur place. Je pense qu'il faudra encore du temps avant de signer. Mais on y est, à 99% je vais continuer et il ne manque que la signature. Il faudra encore un peu de temps, car c'est une sorte de jeu d'échec : l'un bouge, l'autre prend la place…"

"Les premiers choix reviendront à Quartararo car c'est lui qui vient dans l'équipe officielle. Mais on n'a pas beaucoup de pouvoir de décision", souligne le nonuple Champion du monde, assuré toutefois de garder son nouveau chef mécanicien. "David [Munoz] viendra sûrement, et pour les autres c'est plus une question qui se décidera entre les teams Petronas et factory. Je pense donc qu'il y aura pas mal de différences, dans une équipe comme dans l'autre."

Vétéran du plateau et pilote affichant le plus gros palmarès, Rossi se trouve donc dans une situation inédite, lui qui pour la première fois a aussi peu de pouvoir décisionnaire. "Je n'ai pas de gros problèmes", promet-il toutefois à cet égard. "Je suis prêt à tout, alors ça n'est pas un gros problème."

Un choix personnel acté

Après une période très inhabituelle et une absence de course qu'il n'avait plus connue depuis ses débuts il y a plus de 20 ans, Rossi admet avoir réuni les conditions nécessaires à la réflexion importante qu'il menait sur son avenir. Et avoir aussi découvert un nouveau rythme de vie qui, finalement, n'a fait que le rassurer.

"Ça a été assez intéressant. Ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie d'avoir une longue période d'arrêt comme celle-ci, où je ne pilote pas et surtout où je ne cours pas. Je me sens bien ! Au début, c'état un peu ennuyeux mais ensuite rester à la maison avec mes amis, ma famille et ma petite amie, cela a été mieux de jour en jour."

"C'était donc aussi une période intéressante pour réfléchir à l'avenir, parce que si je veux continuer je sais qu'il va me falloir fournir un gros effort pour être préparé pour 2021. Mais au final j'ai décidé que je voulais être là aussi l'année prochaine. Même si je n'ai pas roulé, ça a été une bonne période pour réfléchir et mieux comprendre l'avenir de ma vie."

"Je sais que ce sera dur, mais je veux essayer aussi l'année prochaine", poursuit-il. "Ne pas rouler, j'aimerais éviter, ça ne me plairait pas beaucoup. Par contre, j'étais un peu inquiet à l'idée de rester à la maison, de ne pas bouger, et d'être dans la condition mentale de ne pas avoir la pression des courses. De vivre une vie normale, en somme. Au début, ça m'inquiétait un peu, mais au final je me suis senti très bien et j'aime rester à la maison sans rien faire, me reposer, rester au lit, ne pas avoir la pression des courses."

"Ça m'a plu, et ça fait que j'ai aussi pris cette décision le cœur plus léger, au sens où je vais essayer mais je sais aussi que je suis bien à la maison", souligne le pilote de Tavullia. Dans la continuité de cette réflexion, il souhaite s'engager d'abord pour un an, mais surtout en laissant une porte ouverte à une seconde saison : "J'ai eu cette réflexion et je n'aimais pas l'idée d'aller chez Petronas en sachant que ce serait assurément ma dernière année. On a beaucoup parlé avec Lin [Jarvis] et Yamaha, et la situation est très claire : le contrat est pour 2021 plus une option pour 2022. Et l'année prochaine, pendant la pause estivale, on décidera si on veut continuer ou si ce sera la dernière année."