Valentino Rossi est un véritable symbole de la moto moderne. Pour tous, son nom est associé au MotoGP, mais sa carrière aurait pourtant pu être très différente. Le Docteur, de fait, a sérieusement risqué de ne jamais monter sur une moto. La raison ? Papa Graziano avait peur.

Le légendaire #46, au départ des 12 heures d'Abu Dhabi, a ainsi déclaré au micro de Sky Sport : "Graziano était un motard, puis il a eu un grave accident et est devenu pilote de voiture. Quand j'avais 6 ans, il faisait des courses de voitures. Il avait peur de me laisser courir avec des motos parce qu'il avait eu une carrière avec beaucoup de blessures et d'accidents, alors il me parlait toujours de voitures ou plutôt de karting".

Valentino a ensuite raconté comment le chemin choisi par son père a bifurqué pour faire de lui un pilote de moto : "Nous sommes arrivés à un certain point de ma carrière quand j'avais 10 ans et que j'ai dû monter d'une catégorie et courir en kart 100, il fallait beaucoup d'argent et Graziano m'a dit que nous ne l'avions pas. Au même moment, les mini-motos sont arrivées en Italie, alors je les ai essayées, je les ai beaucoup aimées et c'était un peu le destin. C'est bien comme ça. Avec les voitures, je me sens bien, je les aime bien, je suis aussi assez fort, mais je pense que je suis un peu mieux avec les motos".

Mais le Docteur n'a jamais renoncé à son premier amour : les voitures. En fait, au fil des ans, il a essayé différentes catégories et il a même été très proche d'un accord en F1 avec Ferrari.

L'avenir pour lui, cependant, semble être sur quatre roues : "Ce n'est pas un hasard ce que je fais. Je ne monte pas dans la voiture et ne commence pas à piloter. J'ai toujours passé beaucoup de temps à aller vite avec des voitures, je me suis toujours entraîné et j'ai essayé beaucoup de voitures de course."

"Dans ma tête, j'ai toujours eu l'idée de faire quelques années de plus en automobile quand j'arrêterai la moto car c'est vrai que je suis déjà vieux, même pour les voitures, mais j'ai encore quelques années pour faire cela. Nous avons essayé beaucoup de choses et je pense que l'Endurance est la bonne catégorie. Il y a de belles voitures, j'ai toujours aimé ce genre de courses, et quand j'arrêterai la moto, mon avenir passera par l'automobile."