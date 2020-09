Valentino Rossi dément encore toute rumeur de retraite

Valentino Rossi devrait rejoindre Petronas Yamaha en 2021 aux côtés de Franco Morbidelli, mais aucun accord contractuel n'a encore été bouclé car les détails de la composition de son équipe doivent encore être réglés entre l'équipe Petronas et Yamaha.

Alors que l'on pensait qu'une annonce pourrait être faite avant le Grand Prix de Saint-Marin ce week-end, des rumeurs lancées par Speedweek ont suggéré que Rossi allait finalement abandonner l'idée de continuer en MotoGP et que le pilote Ducati sortant Andrea Dovizioso prendrait la deuxième place de Petronas.

Avant la première des deux courses de Misano, Rossi a catégoriquement démenti cette rumeur et attend une annonce sur son nouveau contrat pour le Grand Prix de Catalogne dans deux semaines, tandis que Dovizioso ne s'est pas exprimé sur le sujet et s'est contenté d'affirmer ne pas savoir de quoi son avenir était fait et qu'il appréciait de se trouver dans une situation de concentration sur sa quête actuelle du titre mondial 2020.

"Non, ce n'est pas vrai", a déclaré Rossi à propos de ces rumeurs. "La situation est comme il y a deux ou trois semaines. Nous prenons du temps avec Yamaha parce que nous ne sommes pas pressés et que nous avons quelque chose à régler. Mais nous sommes très proches de la signature et je vais courir avec Petronas [SRT] l'année prochaine", a réitéré l'Italien.

"Je veux dire 99% parce que ce n'est pas signé. Mais je pense que nous pourrons peut-être l'annoncer à Barcelone", a-t-il poursuivi, renvoyant ainsi ces questions de la presse au dernier week-end du mois de septembre.

Rossi estime qu'il avait déjà clarifié plusieurs fois la situation mais n'est pas réellement surpris de constater que la spéculation au sujet de son avenir se poursuit. Selon lui, cette rumeur a uniquement fait surface parce que c'est une "grande nouvelle" et que "beaucoup de gens vont cliquer pour voir" celle-ci.

"Ce que je pense, c'est que de toute façon, ma retraite est une grande nouvelle, non ?", a-t-il taquiné. "Donc, si vous écrivez sur internet 'Valentino Rossi prend sa retraite', je pense que beaucoup de gens vont cliquer pour voir, pour lire, beaucoup de fans du MotoGP. Je pense que c'est pour cette raison. Je ne pense pas que ce soit pour une autre raison car la situation ne change pas et j'ai essayé d'expliquer à plusieurs reprises que je vais aussi courir l'année prochaine. Mais il est peut-être plus intéressant de dire que j'ai pris ma retraite. Je ne sais pas s'ils veulent que je la prenne", poursuit celui qui ne se sent absolument pas menacé par la possibilité de voir Dovizioso préféré chez Petronas.

Le Grand Prix de Saint-Marin de ce week-end sera le premier à accueillir des fans en 2020, les organisateurs espérant accueillir 10 000 spectateurs chaque jour. Rossi pense que cela rendra sa course à domicile encore plus "spéciale", et affirme que le retour des fans aux courses est un "petit pas" vers la normalité dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

"C'est toujours une course spéciale à Misano parce que pour beaucoup de pilotes et pour moi, c'est vraiment le Grand Prix à domicile ; j'habite à 10 km d'ici", commente-t-il. "J'ai grandi sur cette piste. La piste a aussi beaucoup changé, mais elle sera spéciale aussi parce qu'il s'agira de la première course avec des fans autour. Je pense que c'est un petit pas, mais c'est un bon moyen de revenir à la normale le plus vite possible."