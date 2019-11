Valentino Rossi va bientôt décider de son propre avenir. Le pilote de Tavullia dispose en effet d'un contrat qui expire à la fin de l'année 2020 et à ce moment-là, il devra choisir entre poursuivre sa carrière ou raccrocher son casque pour se consacrer à temps plein à ses nombreuses et fructueuses activités liées à la moto.

Lors d'un entretien avec MotoGP.com, le Docteur a déclaré : "En 2020, je commencerai à envisager la possibilité de continuer ou pas après la saison prochaine. Bien sûr, tout dépendra des résultats. Si je suis plus rapide que cette année et si je me bats pour le podium, je vais continuer. Au cas où ça n'arriverait pas, je verrai comment ça se passe. Tout dépend de ma compétitivité".

Le #46 a aussi essayé de faire le point sur les problèmes qui l'affectent le plus en 2019 : "Le premier problème dont j'ai toujours parlé avec mes ingénieurs est l'électronique. Lorsque nous sommes passés à l'électronique simple, nos techniciens ont eu des problèmes."

Parmi les problèmes de cette Yamaha, cependant, il semble y avoir aussi et surtout le moteur, qui est actuellement en déficit de performance face aux moteurs Ducati et Honda. L'espoir des pilotes qui pilotent une M1 est de trouver une moto capable d'avoir une bonne vitesse de pointe déjà à Valence.

"La puissance et le développement du moteur peuvent s'améliorer, mais cela prend du temps et de l'argent", continue Rossi. "Si nous continuons ainsi, nous ne réussirons jamais. Nous devons faire plus, nous avons besoin de quelque chose de plus grand."

Enfin, le Docteur conclut : "Maverick et Fabio pilotent mieux que moi et sont en meilleure forme. Quelqu'un s'attendait à voir Quartararo compétitif assez rapidement, mais pas à ce point là. Il a montré que l'expérience n'est pas toujours un avantage. C'est un talent exceptionnel et pour Yamaha, il sera important de le garder aussi à l'avenir".