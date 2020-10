Valentino Rossi : "La nouvelle génération est prête"

Sur les huit Grands Prix disputés cette année en MotoGP, seulement deux victoires sont revenues à des pilotes qui avaient déjà gagné lors des saisons précédentes. Fabio Quartararo, Brad Binder, Miguel Oliveira et Franco Morbidelli se sont imposés pour la première fois dans la catégorie. Une situation rare puisque la saison 2020 n'est que la sixième de l'Histoire à avoir eu autant de nouveaux vainqueurs.

Cette série de nouveaux vainqueurs est-elle la conséquence de l'absence de Marc Márquez, blessé au bras, ou l’avènement d'une nouvelle génération ? Valentino Rossi voit dans les résultats actuels la prise de pouvoir de pilotes rapides et très bien préparés.

"Je pense qu'on n'a pas besoin d'explications, il n'y a pas d'explication claire", a déclaré le Docteur à Barcelone. "La nouvelle génération de jeunes pilotes est prête à accéder au sommet. Ils apprennent beaucoup en Moto2, dont on a découvert au fil des années qu'il s'agit d'une très bonne catégorie pour comprendre le MotoGP. Alors des gens comme Binder sont très rapides en tant que rookie, de même que Bagnaia ou Oliveira qui ont déjà un an d'expérience. Quartararo aussi a été très fort l'année dernière."

"Je pense que cette génération de pilotes est très compétitive. Il semble […] qu'ils apprennent beaucoup de choses en Moto2. On a trois ou quatre jeunes pilotes qui sont très forts et qui peuvent représenter l'avenir du MotoGP"

Morbidelli est "au niveau" de Quartararo, Viñales et Mir

Valentino Rossi connaît très bien deux pilotes qui se sont illustrés depuis le début de la saison : Franco Morbidelli, vainqueur de la première course de Misano, et Pecco Bagnaia, qui a décroché son premier podium en MotoGP lors de la même course. Les deux Italiens sont membres de la VR46 Riders Academy, le programme mis en place par Rossi pour faire émerger de nouveaux pilotes.

Rossi sera aligné aux côtés de Morbidelli dans le team Petronas en 2021 et il a une très haute opinion de son futur équipier. Le nonuple Champion du monde est impressionné par les progrès de Morbidelli cette année et il voit en lui l'un des meilleurs pilotes de la jeune génération.

"Franco est très compétitif", souligne Rossi. "L'année dernière était sa première avec la Yamaha, alors il a mis un peu de temps, mais maintenant il est vraiment fort. Il a très bien réagi en ayant un coéquipier comme Quartararo parce qu'au début, psychologiquement, ça a été un peu difficile pour Franco. Il devait être l'homme de pointe et au lieu de ça Quartararo est arrivé et a été phénoménal. Au début, c'était donc difficile, mais il a progressé, il a travaillé, cette année il s'entraîne comme un dingue, il donne tout et il est super fort."

"S’il n'avait pas eu ses problèmes, dont aucun d'ailleurs ne dépendait de lui, il serait devant avec ceux qui ont 80 points et qui sont ceux qui sont le plus en forme. Alors je le mets sans aucun doute au niveau de Quartararo, Viñales et Mir, qui sont les jeunes les plus en forme. L'année prochaine, ce sera dur ! Il sera un bon coéquipier, ça ne sera pas facile."

Avec Léna Buffa