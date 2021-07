Pour Rossi et Márquez, le pilote fait encore la différence

Les évolutions techniques ont pris de plus en plus d'importance des dernières années en MotoGP, qu'il s'agisse des appendices aérodynamiques ou d'innovations comme le holeshot device. Chaque constructeur essaie de rester à la pointe de la course au développement pour fournir la meilleure machine possible à ces pilotes, ce qui interroge sur le rôle qu'ont encore ces derniers dans les performances.

Témoin des évolutions depuis plus de 20 ans au sommet de la compétition sur deux roues, Valentino Rossi estime que le MotoGP reste un championnat de pilotes plus que d'ingénieurs, tout en reconnaissant qu'il est plus important que par le passé de disposer d'une moto de pointe. "Je pense que c'est différent", a estimé le pilote italien. "C'est sûr que c'est différent. Je ne sais pas si l'aspect humain est moins présent, je n'en suis pas certain."

"Je pense que c'est plus ou moins la même chose. Peut-être que par le passé, le pilote pouvait faire un peu plus la différence, disons 60% le pilote et 40% la moto. Maintenant c'est 50-50, donc peut-être un peu moins. Mais je ne pense pas que ça ait beaucoup changé, je pense que les meilleurs pilotes sont à l'avant et que la situation est plus ou moins la même parce que le meilleur pilote sera devant à la fin."

Marc Márquez, seul homme capable de faire triompher une Honda réputée difficile depuis le début de la saison, pense même que les pilotes sont plus en mesure d'exprimer leur talent et de faire la différence que par le passé, grâce à un plateau plus compétitif que jamais et à un matériel équivalent entre équipes d'usines et teams satellites.

"Comme Valentino l'a dit, je pense que le pilote fait plus ou moins la différence", a déclaré le #93. "C'est une chose qu'il faut maintenir dans notre compétition. C'est sûr que maintenant, avec une électronique au même niveau, des motos aux performances presque identiques entre les équipes officielles et les équipes satellites, tout ça aide vraiment. Une équipe ou un pilote d'un team satellite qui n'avait aucune chance de gagner il y a dix ans aura sa chance maintenant, même pour le championnat parce que les motos sont totalement différentes [d'avant]."

"Les nouveautés arrivent un peu plus tard mais ce ne sont pas des choses très importantes. Ça aide. Les pneus se sont améliorés, et avec ça et avec un niveau de grip très élevé, tout s'équilibre, parce que dès qu'on doit gérer les gaz, le patinage, on peut faire la différence, mais quand il y a beaucoup de grip et qu'on peut immédiatement mettre les gaz, tout est plus équilibré."

Le pilotage des motos a changé selon Rossi

Même si Valentino Rossi estime que le pilote est toujours à même de faire la différence, la façon de tirer le meilleur d'une machine a néanmoins profondément évolué. Le septuple Champion de la catégorie reine estime que les motos actuelles imposent de prendre les virages différemment mais ignore s'il s'agit véritablement d'une conséquence de la place de plus en plus importante que prend l'aérodynamique.

"Pour moi, ces dernières années, le style de pilotage a changé, surtout la position sur la moto. Maintenant, tout le monde est vraiment sur le côté, vraiment sur l'avant avec la tête, les épaules et les coudes. Ça a vraiment changé mon approche des virages et des trajectoires. Avec ces motos, ces pneus et ces freins, on peut entrer beaucoup plus vite dans les virages. On pilote un peu différemment d'il y a cinq ans."

"Mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié à l'aérodynamique. Au final, l'aérodynamique permet une meilleure accélération, donc on arrive plus vite au virage suivant, on a plus de charge sur l'avant, donc on peut freiner plus fort. Et la moto est plus lourde dans les changements de direction, donc il faut plus de force. C'est ce que change l'aérodynamique, plus que le style de pilotage."

Les motos sont néanmoins plus performantes que jamais et elles atteignent des vitesses de pointe record cette année, Johann Zarco et Brad Binder ayant fixé la nouvelle référence à 362,4 km/h. Les motos sont parfois source de lourdes chutes, si bien que Marc Márquez s'est interrogé sur le bien-fondé d'une course acharnée au développement. Son coéquipier Pol Espargaró est allé jusqu'à juger le holeshot device responsable de plusieurs chutes, tandis que Márquez a pointé du doigt la responsabilité de l'électronique dans sa spectaculaire cabriole d'Assen.

Toujours plus physiques, les motos provoquent aussi des arm-pumps à répétition mais Valentino Rossi fait partie des pilotes qui ne sont pas touchés par ce mal. Même s'il a fêté son 42e anniversaire en début d'année et que plus de dix ans le séparent du second titulaire le plus âgé du plateau, Aleix Espargaró, l'Italien ne pense pas que l'âge soit un facteur déterminant dans le pilotage des MotoGP actuelles, même s'il reconnaît qu'elles sont plus exigeantes pour l'organisme que par le passé.

"Je ne pense pas que c'est le plus important. Tout le monde a son style et je vois beaucoup de pilotes qui sont de toute façon très rapides et qui ont une position plus normale sur la moto, comme Jack Miller ou Franco [Morbidelli]. Ça dépend vraiment du moment. Mais physiquement, c'est plus difficile, surtout parce que les motos sont plus exigeantes maintenant. Elles sont plus rapides, on a l'aérodynamique et on peut freiner plus fort. Ce n'est pas que la position mais globalement, c'est plus dur physiquement."