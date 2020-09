Son niveau de 2020 aurait convaincu Rossi de rester en MotoGP

Ce Grand Prix de Catalogne devrait marquer l'annonce du nouveau contrat de Valentino Rossi, attendu chez Petronas pour la saison 2021. À 41 ans, le nonuple Champion du monde n'était pourtant pas certain de poursuivre sa carrière, d'autant moins que Yamaha a décidé pendant l'hiver de ne pas le conserver dans son équipe officielle à l'issue de son contrat actuel, afin de former un line-up plus jeune pour la suite en association Maverick Viñales et Fabio Quartararo.

Rossi avait toutefois une option de secours, Yamaha lui ayant garanti de continuer à le soutenir s'il rejoignait l'équipe satellite du groupe. Le pilote devait initialement disputer quelques courses de cette saison 2020 pour prendre sa décision, souhaitant évaluer à la fois son niveau de forme personnel et les performances que la nouvelle M1 lui permettait de réaliser. La crise sanitaire en a décidé autrement, puisque le constructeur a fini par lui poser un ultimatum alors que le report de quatre mois du championnat risquait de poser de complexes problèmes de calendrier à bien des niveaux.

Les négociations menées dès le printemps ont rapidement abouti à une volonté commune des trois parties de s'engager pour que Rossi rejoigne bel et bien le team Petronas avec le soutien de Yamaha, et après plusieurs mois de discussion sur la mise en place du contrat, l'officialisation en bonne et due forme est désormais imminente, ainsi que l'a révélé le pilote lui-même en début de week-end.

Mais que serait-il advenu de son avenir s'il avait pu suivre son plan initial et évaluer sa compétitivité durant la première partie de la saison si celle-ci avait pu se dérouler comme prévu ? Les 58 points obtenus en sept courses, avec une troisième place pour meilleur résultat, auraient-ils suffi à le convaincre de poursuivre sa carrière ? "Oui", assure le pilote italien lorsque nous l'interrogeons en ce sens, bien qu'il juge ne pas être assez rapide pour jouer le titre.

"L'année dernière, j'étais très frustré, surtout à partir du Mugello, parce qu'après avoir fait de bonnes courses et quelques podiums sur les premières courses, on a perdu la voie après Le Mans et j'ai eu beaucoup de mal", rappelle-t-il. "Le Mugello a été un cauchemar, Barcelone n'a pas été si mal mais il y a eu l'accident avec Lorenzo. Ensuite, Assen a été un désastre, le Sachsenring a été un désastre, et de même que quelques courses à la fin de l'année comme Aragón ou Valence. Au-delà du résultat, ce qu'il y avait c'est que je n'arrivais pas à piloter la moto et je n'arrivais pas à être assez fort. J'ai donc changé certaines choses dans l'équipe, avec David [Muñoz] et tout cela."

"Donc, ce que je pensais au début de la saison, c'est que si j'avais toujours l'impression de faire ce genre de courses que je viens de citer, il valait mieux que je m'arrête. Mais, en réalité, la situation est bien meilleure, je me sens bien. C'est sûr que c'est difficile, le niveau est très élevé, mais on travaille bien et je pense que l'on peut être forts. Donc, oui, ce genre de résultats m'auraient fait continuer une année de plus."