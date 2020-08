Rossi veut le podium et éviter les erreurs en qualifs

Deux fois quatrième du Grand Prix d'Autriche nouvelle génération, Valentino Rossi − qui était le seul du plateau actuel à avoir déjà couru sur place lorsque le Red Bull Ring a retrouvé le championnat, en 2016 − aimerait revivre les honneurs du podium sur place, comme il l'a fait en 1996 (c'était son premier !) et en 1997, en 125cc. Il lui faudra pour cela confirmer ses récents progrès, mais aussi s'assurer d'une performance plus complète, incluant une bonne qualification.

Bien qu'il n'ait pas pu monter sur le podium dimanche à Brno, Rossi a en effet quitté les lieux plutôt satisfait, mais aussi conscient que sa mauvaise position de départ expliquait qu'il ait manqué le trophée de peu.

"Depuis qu'on a changé la moto, je suis plus efficace au freinage et c'est très important", constate-t-il. "À Brno, le week-end a été bon, puisque j'ai été rapide, j'ai eu de bonnes sensations avec la moto. C'était très important pour nous de voir comment ça se passait et j'ai été très fort au freinage."

"Malheureusement en qualifs on a fait des erreurs, on a mis le pneu medium devant et avec le deuxième pneu arrière je n'ai obtenu qu'une petite amélioration parce que je ne me sentais pas à l'aise avec l'avant. Ça a fortement impacté ma lutte pour le podium parce que je crois que si j'étais parti un peu plus haut, ne serait-ce qu'en troisième ligne, j'aurais pu me battre pour le podium face à Zarco."

"J'ai eu un bon rythme et je me suis senti bien avec la moto, y compris dans la seconde partie de la course où j'ai pu attaquer. J'ai récupéré des places les unes après les autres en essayant de piloter intelligemment et de faire des dépassements nets. J'ai passé du temps avec Rins, on est partis de loin tous les deux et on est remontés ensemble jusqu'à Johann dans les derniers tours, mais ça n'a pas été suffisant pour le podium. Alors d'un côté, c'est positif car j'ai apprécié la course, j'ai réussi à bien piloter, dans des conditions difficiles, mais d'un autre côté, il faut qu'on améliore quelque chose le samedi pour essayer de partir d'une meilleure position."

Deux fois quatrième à un cheveu du podium

Déjà heureux d'avoir passé un cap lors du second week-end de Jerez grâce à un changement de réglages obtenu de haute lutte face aux ingénieurs Yamaha, le pilote italien dresse un bilan finalement encore plus positif après cette troisième course : "À Jerez je suis monté sur le podium, mais sous certains aspects c'était encore mieux [à Brno] parce que j'ai été fort jusqu’au bout, et à de nombreux moments dans la course, Rins et moi étions les plus rapides."

Ce qu'il espère à présent, c'est poursuivre sur cette lancée pour se montrer compétitif également sur le Red Bull Ring, qui accueille deux course coup sur coup. "L'année dernière, l'Autriche a été une bonne course, parce que j'étais parti de la quatrième ligne et j'avais fini quatrième, pas très loin de Quartararo qui était sur le podium et j'avais réussi à devancer Maverick et Rins", se souvient-il au micro du site officiel du MotoGP.

"Sur le papier, cette piste n'est pas bonne pour la M1 parce que la vitesse de pointe n'est pas vraiment notre point fort. Mais en 2019 la moto était bien à piloter et on a fait une bonne course avec la M1. On était un peu trop loin des Ducati et des Honda, mais on s'était battu pour le podium", retient Rossi, tout en sachant que Yamaha ne compte que deux podiums sur place, celui de Quartararo l'an dernier et celui de Lorenzo en 2016, qui à chaque fois ont terminé juste devant lui.

"Chaque année c'est une histoire différente. Il semble devoir faire beaucoup plus froid et on pourrait y puiser des avantages ou des désavantages. En tout cas, pour nous il est très important d'être compétitifs ici aussi", prévient-il. "Il faut qu'on essaye d'être forts et de se battre pour le podium, mais la météo aussi sera très importante. Il semble que ça pourrait changer entre le matin et l'après-midi, ça n'est pas très clair. Il faudra donc qu'on soit forts et prêts pour toutes les conditions."