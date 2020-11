Valentino Rossi 21e : "Une piste géniale, mais aussi très difficile"

Valentino Rossi était impatient de se frotter à Portimão avec sa MotoGP, 38e circuit différent sur lequel il court en Grand Prix et 29e rien que depuis qu'il a rejoint la catégorie reine. La première journée d'essais l'a toutefois cantonné à des positions très faibles, jusqu'à la conclure avant-dernier, à 1"8 du leader et devançant uniquement Mika Kallio, de retour cette semaine pour un intérim chez Tech3 après une longue inactivité.

Le pilote Yamaha, qui avait simplement eu l'occasion de rouler sur place en octobre avec une moto de route, admet avoir été impressionné par le circuit maintenant qu'il a pu l'arpenter avec sa M1, mais il concède que ce nouveau terrain de jeu impose le respect et un nouveau défi dans la préparation. C'est d'ailleurs la quête des bons réglages qui l'a quelque peu perdu vendredi, jusqu'à le piéger lorsqu'il est tombé avec sa moto principale, devant ensuite se lancer dans un time attack avec une machine laboratoire.

"On a essayé quelque chose de différent. On a essayé d'améliorer le grip, surtout à l'arrière de la moto, mais malheureusement j'ai perdu en équilibre et en sensations, et je n'arrivais pas à entrer assez vite dans les virages. Ça a donc été une journée difficile", reconnaît le pilote Yamaha, qui admet avoir fait fausse route : "Ce qu'on gagne on le perd ailleurs, alors ça n'était pas la bonne voie."

"On est ensuite revenus à une moto un peu plus standard, et j'étais un peu plus rapide mais je suis malheureusement tombé. On a alors essayé de faire le time attack avec l'autre moto, seulement je n'avais pas de sensations sur l'avant et j'étais donc assez lent. Je pense que [samedi] on va revenir à des réglages plus normaux, et on va essayer de comprendre si on peut être plus rapide."

Un dénivelé "extrême"

"Différente", "amusante", la piste de Portimão plaît indéniablement au vétéran du plateau. "La piste est géniale, mais elle est aussi très difficile", souligne Rossi. "Sa grande différence, ce sont les changements d'élévation. J'ai parlé avec les personnes qui l'ont réalisée et tout est artificiel : ils ont décidé de faire sur le papier une piste différente des autres, avec tous ces changements de dénivelé afin qu'elle soit très particulière. Et ils y sont arrivés, parce que le dénivelé est vraiment extrême. On ne peut pas le comprendre sans y faire un tour, ça se voit un peu de la télévision mais les caméras écrasent beaucoup l'image et on ne comprend pas bien à quel point c'est différent. Ça rend la piste très difficile."

"Mais c'est un beau tracé, très technique, avec des virages très rapides. Nombre d'entre eux sont à l'aveugle, et il faut donc piloter de mémoire. Et puis c'est très rapide, alors c'est un circuit qui donne la chair de poule. Il les a toutes, il est génial", poursuit-il. "C'est beau de rouler ici, parce que c'est quelque chose de différent, c'est amusant et très excitant. Le nouveau bitume n'est pas mal. Je pense qu'il a besoin d'être un peu gommé, parce qu'il est très propre, alors je pense que le grip va s'améliorer séance après séance."

Largement distancé au championnat, Valentino Rossi n'a aucun objectif chiffré à atteindre ce week-end, son seul but étant de boucler la saison sur une note positive pour ne pas entrer dans l'hiver dans la dynamique morose des dernières semaines.

"Cette année a été très difficile. Et puis j'arrive d'une période très dure, durant laquelle j'ai fait des erreurs, j'ai eu des problèmes avec la moto et je suis tombé malade, et il y a donc beaucoup de courses que je n'ai pas terminées", résume le #46.

"Lorsque je suis revenu après le COVID-19, à Valence, j'ai malheureusement eu un problème avec la moto au bout de quatre tours. Par contre, à la deuxième course, je suis allé au bout. Je n'ai pas été très rapide mais c'est un point de départ. Ce week-end est donc très important car je veux faire mieux, essayer d'être plus compétitif", martèle-t-il cette semaine. "C'est la dernière course de la saison et je n'ai pas une position importante au championnat, mais je veux essayer d'être fort et rapide pendant le week-end."

Rossi ne veut donc pas en rester là, et promet de tout faire pour progresser alors qu'il clôt 15 ans d'union avec l'équipe officielle Yamaha : "On va se donner au maximum [samedi] parce que dès le matin ce sera une séance déterminante pour essayer de figurer parmi les dix premiers et j'espère qu'on sera plus compétitifs."