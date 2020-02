Valentino Rossi: "Je pourrais continuer pour une seule saison"

Valentino Rossi est sur le point de vivre une année très spéciale. Le docteur devra en effet décider s'il veut poursuivre ou mettre fin à sa carrière. Ce qui est sûr, c'est que si le pilote de Tavullia décide de continuer, il ne pourra pas le faire dans l'équipe officielle, mais il devra se contenter de la M1 livrée à l'équipe Petronas.

Aujourd'hui, lors de la présentation de l'équipe Yamaha, capté par les micros de Sky, il a déclaré : "C'est un peu étrange, il y a un peu de tristesse. Je cours avec cette équipe depuis 2004, cela fait donc une sacrée tranche de vie, je pense que nous avons fait 15 saisons ensemble. C'est un peu bizarre de penser que c'est la dernière année, mais ça va. Les choses ont été comme elles auraient dû être. C'était un choix logique pour Yamaha".

Le Docteur a continué : "Ils m'ont apporté un soutien maximal : si je suis rapide et que je veux continuer, il y aura une M1 officielle pour moi aussi et j'aime ça. Je voudrais continuer en 2021, c'est le premier objectif, mais pour cela je dois être compétitif. La situation est positive car la deuxième équipe Yamaha est Petronas et déjà l'année dernière, l'année de ses débuts, elle s'est très bien débrouillée. Je pense que seule la couleur va changer".

Valentino Rossi a dit à plusieurs reprises qu'il était conscient que ce sport lui manquerait beaucoup le jour où il déciderait d'arrêter, et cette fois il a voulu le souligner : "Je suis sûr que le MotoGP me manquera beaucoup parce que depuis toujours, mais comme dans tous les sports, pour être au top, il faut y consacrer toute sa vie et cela ne vaut la peine que si on va vite".

Le numéro 46 a également évoqué les émotions qu'il a ressenties immédiatement après avoir appris que Yamaha allait parier sur Quartararo : "Je m'y attendais un peu, mais bien sûr, il faut y réfléchir. Ma relation avec Yamaha va au-delà de cela. Je leur ai tant donné et ils m'ont tant donné. Je suis particulièrement heureux que si je décide de continuer, ils continueront à croire en moi".

Valentino a ensuite fixé les objectifs pour la saison prochaine. Le Docteur, bien sûr, comme beaucoup le croient à tort, ne se pose pas comme objectif de remporter le Championnat du monde, mais plutôt de faire de bonnes courses et de se battre pour le podium chaque dimanche.

Enfin, le numéro 46 conclut ainsi : "C'est le sport et dans le sport, la seule chose qui compte, ce sont les résultats. Cette année, je vais faire de mon mieux, je voudrais aussi courir l'année prochaine, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je tiens à remercier tout le monde parce que, comme toujours, le soutien que je reçois est vraiment spécial. Je pourrais continuer pendant un an seulement. J'espère que Lorenzo aidera Yamaha. Jorge est jeune et peut-être que s'il va bien, il y réfléchira. Ce serait formidable d'avoir une équipe avec Rossi et Lorenzo parce qu'on pense immédiatement à Barcelone 2009, mais au final, celui qui mérite le plus, c'est Morbidelli".