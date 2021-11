Valentino Rossi : ses records, sa place dans l'Histoire

>> Valentino Rossi a disputé 432 Grands Prix, soit 44% de ceux qui ont eu lieu depuis la création du Championnat du monde en 1949.

>> Il a couvert environ 46 500 km en course !

>> Il a couru sur 38 circuits différents en Grand Prix et gagné sur 29 d'entre eux. Rien que dans la catégorie reine, il a couru sur 29 pistes et gagné sur 23.

>> La piste sur laquelle il a le plus souvent couru est Jerez : 27 Grands Prix, dont 23 dans la catégorie reine. Et celles sur lesquelles il a le plus gagné sont Barcelone et Assen, avec dix victoires.

>> Il a marqué des points lors de 373 Grands Prix et a totalisé un nombre record de 6357 points.

>> En 2004, il est devenu le premier pilote à remporter deux Grands Prix consécutifs pour deux constructeurs différents : il a ainsi gagné la première manche de la saison avec Yamaha (à Welkom) alors qu'il avait remporté la dernière course de 2003 avec Honda.

>> Il a également remporté le titre 2004 avec Yamaha après avoir été titré avec Yamaha la saison précédente : seul Eddie Lawson avait déjà enchaîné deux titres de la catégorie reine avec deux marques différentes, Yamaha et Honda en 1988 et 1989.

Valentino Rossi au Grand Prix d'Afrique du Sud 2004

>> Rossi a partagé le podium avec 55 pilotes différents, dont 38 en catégorie reine.

>> Il est le pilote le plus victorieux dans la catégorie reine (89) et le deuxième plus victorieux toutes catégories confondues (115, contre 122 pour Giacomo Agostini).

>> Il a enchaîné 11 saisons consécutives avec au moins une victoire (2000-2010) et 21 saisons consécutives avec au moins un podium (2000-2020).

>> Il a été titré avec trois marques et sept modèles différents : l'Aprilia RS 125, l'Aprilia RS 250, la Honda NSR500, la Honda RC211V, et les Yamaha YZR-M1 990cc, 800cc et 1000cc.

>> Valentino Rossi est le seul pilote à avoir été champion dans quatre catégories des Grands Prix : 125cc, 250cc, 500cc et MotoGP.

>> Comme Giacomo Agostini, il a été titré dans la catégorie reine à la fois en deux-temps et en quatre-temps.

Les records qui appartiennent à Valentino Rossi :

Plus grand nombre de Grands Prix disputés dans la catégorie reine (372) et toutes catégories confondues (432).

Plus grand nombre de victoires dans la catégorie reine : 89.

Plus grand nombre de victoires dans la catégorie MotoGP : 76.

Plus grand nombre de victoires en une saison pour un pilote Yamaha : 11, en 2005.

Plus grande amplitude entre la première et la dernière victoire en catégorie reine (16 ans et 351 jours) et toutes catégories confondues (20 ans et 311 jours).

Pilote le plus âgé à avoir gagné depuis la création du MotoGP en 2002 : il avait 38 ans et 129 jours au GP des Pays-Bas 2017.

Pilote ayant gagné sur le plus grand nombre de circuits en Grand Prix (29).

Seul pilote à avoir remporté cinq victoires consécutives pour Yamaha, en 2005 et en 2008.

Seul pilote à avoir remporté au moins cinq victoires consécutives avec deux marques différentes (Honda et Yamaha).

Plus grand nombre de podiums dans la catégorie reine : 199.

Plus grand nombre de podiums toutes catégories confondues : 235.

Plus grand nombre de podiums consécutifs en catégorie reine : 23, entre les GP du Portugal 2002 et d'Afrique du Sud 2004.

Plus grande amplitude entre le premier et le dernier podium en Grand Prix : 23 ans et 355 jours.

Pilote ayant marqué le plus grand nombre de points : 6357.

Valentino Rossi en quelques chiffres :

42 ans

26 saisons en Grand Prix, 22 en 500cc/MotoGP

432 Grands Prix, 372 en 500cc/MotoGP

115 victoires, 89 en 500cc/MotoGP

235 podiums, 199 en 500cc/MotoGP

65 pole positions, 55 en 500cc/MotoGP

6357 points, 5415 en 500cc/MotoGP

Les grandes dates de sa carrière :

31 mars 1996 : débuts en Championnat du monde

4 août 1996 : premier podium 125cc, au GP d'Autriche

18 août 1996 : première victoire 125cc, à Brno

31 août 1997 : premier titre 125cc, à Brno

24 octobre 1999 : titre 250cc, à Jacarepagua

19 mars 2000 : débuts en 500cc

9 juillet 2000 : première victoire 500cc, à Donington Park

14 octobre 2001 : titre 500cc, à Phillip Island

21 septembre 2002 : premier titre MotoGP, à Jacarepagua

12 octobre 2003 : deuxième titre MotoGP, à Sepang

17 octobre 2004 : troisième titre MotoGP, à Phillip Island

25 septembre 2005 : quatrième titre MotoGP, à Sepang

28 septembre 2008 : cinquième titre MotoGP, à Motegi

25 octobre 2009 : sixième titre MotoGP, à Sepang

25 juin 2017 : 115e victoire (89e en 500cc/MotoGP), à Assen

26 juillet 2020 : 235e podium (199e en 500cc/MotoGP), à Jerez

14 novembre 2021 : 432e et dernier Grand Prix (372e en 500cc/MotoGP), à Valence

Valentino Rossi et les motos de ses neuf titres

Le palmarès de Rossi en catégorie 500cc/MotoGP :

Saison Victoires Podiums Pole positions Points Position 2021 0 0 0 44 18 2020 0 1 0 66 15 2019 0 2 0 174 7 2018 0 5 1 198 3 2017 1 6 0 208 5 2016 2 10 3 249 2 2015 4 15 1 325 2 2014 2 13 1 295 2 2013 1 6 0 237 4 2012 0 2 0 163 6 2011 0 1 0 139 7 2010 2 10 1 233 3 2009 6 13 7 306 1 2008 9 16 2 373 1 2007 4 8 4 241 3 2006 5 10 5 247 2 2005 11 16 5 367 1 2004 9 11 5 304 1 2003 9 16 9 357 1 2002 11 15 7 355 1 2001 11 13 4 325 1 2000 2 10 0 209 2